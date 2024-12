A Priola il concerto di Natale della primaria con lo scambio degli auguri per tutta la cittadinanza

Sabato 21 dicembre alle ore 16 l'Amministrazione comunale di Priola invita tutta la cittadinanza e coloro che avranno piacere di partecipare, presso la Chiesa di San Desiderio allo spettacolo di Natale dei bambini della scuola primaria.

Gli alunni, guidati dal Maestro Paolo Tarolli dell'istituto Musicale di Ceva, faranno ascoltare al pubblico ciò che hanno imparato nelle lezioni di canto tenute a scuola nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Crt.

"Subito dopo - spiega il sindaco, Laura Canavese - ci saranno i dolci auguri a cura della nostra pro loco e alle 17, per chi vorrà vivere la vera magia del Natale e entrare nel giusto Spirito Natalizio, ci sarà la possibilità per grandi e piccini di accendere la propria luce interiore con la partecipazione alla Spirale dell'Avvento. Se si creerà la magia giusta, forse anche Babbo Natale si unirà a Noi! Un momento di comunità, di condivisione per scambiarci gli auguri di un Sereno Natale e appunto per vivere un'occasione conviviale..non mancate!".