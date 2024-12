Cuneo: uffici del Comune aperti nelle mattinate del 24 e del 31 dicembre

Gli uffici del Comune di Cuneo saranno aperti nelle mattinate del 24 e del 31 dicembre (vigilie, rispettivamente, di Natale e Capodanno), mentre resteranno chiusi nei relativi pomeriggi.

L’unica data in cui i servizi non saranno operativi per l’intera giornata, festività a parte, è quella di venerdì 27 dicembre.

Il provvedimento di chiusura, già assunto in altre occasioni negli ultimi anni, ha lo scopo di contenere i costi gestionali dell’ente e tiene conto dello scarso afflusso di utenti previsto nelle giornate lavorative “di ponte”. Sono fatte salve le eventuali erogazioni dei servizi essenziali che si renderanno necessarie (Cimiteri, Polizia locale…). Nelle suddette date i dipendenti comunali dovranno giustificare le assenze utilizzando ferie o eventuali altri istituti contrattuali.

Per quanto riguarda le biblioteche, queste osserveranno i canonici giorni di chiusura nelle festività, con l’aggiunta di martedì 24 e 31 dicembre (tutto il giorno). I musei - Civico e Galimberti - rimarranno chiusi solamente a Natale e il 1° gennaio.

Si specifica che la mostra organizzata dalla Fondazione CRC "Canaletto, Van Wittel, Bellotto - Il Gran teatro delle città, capolavori dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica", ospitata nel complesso monumentale di San Francesco, sarà visitabile anche nel pomeriggio di Capodanno, dalle 15.30 alle 19.30.

La programmazione del Cinema Monviso non incontrerà soste durante le festività natalizie, ad eccezione di martedì 31 dicembre, quando la sala osserverà un giorno di riposo. Infine, si ricorda che l’Infopoint del Parco Fluviale chiuderà soltanto nei giorni festivi.