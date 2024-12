Gestione idrica del territorio, il Consiglio regionale approva due mozioni co-firmate dal cuneese Claudio Sacchetto

Il Consiglio Regionale, nella seduta dell’11 dicembre, ha approvato due Mozioni sulla necessità della gestione e pulizia degli alvei dei fiumi e sul finanziamento delle opere di manutenzione delle strutture dei Consorzi Irrigui. “Le due Mozioni – evidenzia Claudio Sacchetto, cofirmatario di entrambi i documenti – si collegano molto bene tra loro perché richiedono l’impegno della Giunta Regionale sulla manutenzione dei fiumi, e dunque della loro gestione e pulizia, e dei canali irrigui che concorrono alla corretta regimazione delle acque e, di conseguenza, alla prevenzione di alluvioni o altri danni derivanti dall’azione dell’acqua”.

Il Consiglio chiede una ricognizione analitica delle misure previste per la pulizia degli alvei in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al numero dei progetti presentati, quali siano state le difficoltà pratiche riscontrate da aziende ed enti nel partecipare al bando annuale per la pulizia, e di porre particolare attenzione alla semplificazione procedurale e a nuove modalità di finanziamento e alla gestione dei materiali asportati oltre a prevedere l'implementazione di un sistema di monitoraggio sui progetti finanziati, al fine di valutare l’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle esigenze dei proprietari frontisti e per un miglioramento della qualità ambientale degli alvei ed a stanziare, alla luce di quanto predisposto dalla l.r. 21/99, adeguate risorse finanziarie per la predisposizione di appositi bandi per l’accesso a contributi regionali da destinare ai consorzi irrigui di primo grado per la realizzazione di interventi di pulizia, manutenzione e messa in sicurezza dei canali irrigui.

“Con questi due documenti – conclude Sacchetto – vogliamo porre l’attenzione sul ruolo che giocano le imprese che svolgono la pulizia dei fiumi e i Consorzi Irrigui. Una corretta gestione dell’acqua contribuisce a prevenire possibili disastri ed è quindi giusto che la Regione continui, ed anzi implementi, il suo impegno nella manutenzione dei fiumi. Inoltre va sempre sottolineato che i Consorzi Irrigui svolgono un ruolo sociale fondamentale, in quanto i canali irrigui oltre a fungere da collettori per l’acqua di irrigazione svolgono il decisivo compito di fare defluire le acque piovane che altrimenti sarebbero difficilmente regimate, questo ruolo non va mai dimenticato, ma anche i canali hanno bisogno di manutenzioni straordinarie ed è per questi motivi che abbiamo richiesto il rifinanziamento della Legge 21/1999”.