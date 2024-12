Inaugurata a Garessio la mostra con le opere di Stefania Nasi

È stata inaugurata lo scorso venerdì, 13 dicembre, la mostra con le opere di Stefania Nasi, all'interni dei locali del suo ex studio, in via Vittorio Emanuele II al civico 30.

L'esposizione è composta di opere in acrilico, materico, chine e acquerelli che raccontano scorsi e vedute della Valle Tanaro, con focus in particolare su Garessio e Ormea.

"Alcuni luoghi non si guardano soltanto, si respirano con l’anima" - dice l'artista.

La mostra sarà visitabile, fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10,30-12,30 e dalle 16,30 alle 19.

(Dal 21 al 23 solo al mattino, chiuso il 24).

Ingresso libero