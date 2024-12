Nasce a Busca l’associazione “Monviso arte cultura e territorio”

“Monviso arte cultura e territorio” è la nuova associazione di promozione sociale che si è costituita a Busca per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare mediante lo svolgimento di attività quali “l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale in generale nel campo dell’arte in tutte le sue forme e della pittura in particolare, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”, come si legge nello Statuto.

Il sodalizio è composto da: Livio Allisiardi, presidente; Tommaso Alfieri, vicepresidente; Battistino Pellegrino segretario e dai soci fondatori: Vilma Rosso, Valeria Allio, Roberto Suffia, Guido Deferre e Davide Tallone.

“La nostra associazione – spiega il presidente Livio Allisiardi - riunisce un gruppo di persone motivate e interessate a dare il proprio contributo alla crescita culturale e artistica buschese, in particolare a supporto del percorso avviato in questi anni negli spazi espositivi di Casa Francotto. Ci proponiamo di organizzare mostre, eventi, conferenze, convegni e manifestazioni culturali e favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e alla salvaguardia del patrimonio culturale, attraverso attività aperte e inclusive.

Tra i principali obiettivi del nostro sodalizio – conclude Allisiardi – c’è quello di legare e promuovere le attività culturali di Comuni quali Busca, Costigliole Saluzzo e Cherasco. Organizzeremo quindi alcune mostre che coinvolgano i tre Comuni”.

Il sindaco di Busca Ezio Donadio e l’assessore alla cultura Lucia Rosso hanno affermato, tenendo a battesimo l’associazione presenziando durante l’atto costitutivo: “Con ‘Monviso arte cultura e territorio’ è nata una nuova realtà associativa che si presenta con entusiasmo e voglia di fare . La valorizzazione culturale e artistica è sicuramente un obiettivo strategico a cui teniamo molto per questo desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili augurando loro un buon lavoro ”.