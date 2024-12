Pagno: al via la riqualificazione di piazza Municipio e piazza Mercato

Ha preso il via nel Comune di Pagno, in Valle Bronda, l’intervento di riqualificazione urbana che interesserà piazza Municipio e piazza Mercato.

Il progetto, parte del Progetto strategico del Distretto del Commercio Terre del Monviso, rappresenta un'importante opera di miglioramento del cuore cittadino.

Il sindaco Nico Giusiano ha illustrato i dettagli dell’intervento, spiegando che il costo complessivo ammonta a 90 mila euro, di cui 18 mila a carico del Comune e i restanti 72 mila euro finanziati dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso.

I lavori prevedono: il rifacimento della pavimentazione in pietra di Luserna nella piazza antistante il Municipio, la sistemazione di marciapiedi e camminamenti lungo il lato destro del concentrico comunale in direzione Brondello, e l’installazione di un totem informativo, per offrire informazioni utili e valorizzare il territorio.

Questo intervento mira a migliorare l’accessibilità e l’estetica delle aree centrali di Pagno, rendendo gli spazi più funzionali e accoglienti sia per i residenti sia per i visitatori.