Il Lions Club Carrù-Dogliani alla Fiera Nazionale del bue grasso di Carrù

Giovedì 12 dicembre, giornata intensa, importante e gioiosa per il Lions Club Carrù-Dogliani che, nella consueta tradizione, ha partecipato alla Fiera Nazionale del bue grasso di Carrù come offerente di una delle prestigiose gualdrappe che premiano i capi di bestiame vincitori della rassegna.

A consegnarla agli allevatori F.lli Lisa dell'azienda agricola La Casassese di Riva presso Chieri, la presidente Romana Gaiero con il Sindaco di Carrù. In serata i soci del club si sono ritrovati per la cena conviviale degli auguri di Natale presso l'agriturismo La Pieve di Dogliani.

Un' occasione speciale durante la quale i soci e amici del club si sono riuniti per festeggiare insieme e condividere momenti di gioia e convivialità. Nel corso della serata si è vissuto anche un momento speciale di vita lionistica: la presidente Romana Gaiero ha "spillato" il socio Giorgio Colombo con il riconoscimento dell'onorificenza lionistica per l'apporto di nuovi soci.

Per rendere la serata ancora più significativa, è stata organizzata una lotteria a scopo benefico. Ogni partecipante ha avuto l'opportunità di acquistare biglietti per la lotteria, il cui ricavato è stato destinato all'iniziativa " Zaino sospeso": acquisto di materiale scolastico che verrà consegnato alle scuole di Carrù, Dogliani, Farigliano, Clavesana, Bastia Mondovì e Piozzo per alunni bisognosi.