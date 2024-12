Gli studenti del Denina-Pellico-Rivoira di Verzuolo "ciceroni per un giorno"

Gentile Redazione,

siamo sette ragazze e ragazzi delle classi 3 L e 4 G del Denina-Pellico-Rivoira, sede Itis di Verzuolo e domenica 1° dicembre abbiamo vissuto un’esperienza entusiasmante e per noi inedita: siamo stati “ciceroni per un giorno” ai mercatini di Natale nel borgo medievale di Verzuolo. Su invito della Proloco Villa e coordinati dalla prof. Patrizia Isnardi, ci siamo divertiti ad accogliere i numerosi visitatori che sono saliti in via al Castello per cercare oggetti particolari, fare una passeggiata tra edifici millenari o gustare le eccellenti specialità preparate dagli organizzatori. Abbiamo accompagnato tanti turisti curiosi alla scoperta delle chiese, degli affreschi, del castello, gioielli artistici imperdibili. Ci siamo sentiti felici di aiutare le famiglie, strappare un sorriso alle persone anziane, ma soprattutto indicare ai bambini il punto di partenza del trenino, dove si radunavano entusiasti in attesa dell’arrivo del mezzo di trasporto natalizio. Ringraziamo la Proloco per la fiducia, per l’ottimo pranzo, per le frittelle di mele (mai mangiate così buone!) e per la risate con il brillante Babbo Natale. Il vicepresidente della Proloco, Mauro Allamando, commenta: “Grazie alle ragazze e ai ragazzi che con impegno e dedizione si sono adoperati per l’accoglienza e l’accompagnamento nella passeggiata, con professionalità”.

Matteo Geuna, Beatrice Giaccone, Adam Moukrim, Maria Occelli, Filippo Quaglia, Vincenzo Vuono (3L), Nicolò Chiabrando (4G)