Garessio 2000, si lavora per una riapertura ridotta degli impianti

Gli impianti di Garessio 2000 in un'immagine di repertorio

"Una scelta dovuta ma difficile la riapertura degli impianti di Garessio 2000. Stiamo lavorando per riattivare la stazione ma non ci sono i presupposti ad oggi per rendere fruibile pienamente il comprensorio sciabile". Così scrivono dall'amministrazione comunale fa sapere della complessa situazione che riguarda la stazione sciistica valtanarina.

Una delle uniche scelte che al momento sembrano praticabili potrebbe essere la riapertura della sola zona del tapis roulant, con relativa pista, iniziativa per la quale c'è stata una manifestazione di interesse.

"Abbiamo incontrato alcuni potenziali gestori che purtroppo non si sono resi disponibili nelle attuali condizioni a prendersi questo impegno - fanno sapere dal municipio -. Oltre alle condizioni non ottimali degli impianti, risultano critiche anche le possibilità di utilizzo dei servizi di ristoro e accoglienza, ritenendo che solo con gli incassi dei biglietti non sia più sostenibile alcuna gestione".



L'Amministrazione Comunale intende istituire una "commissione consiliare speciale" che possa valutare le varie iniziative ed ipotesi atte a prospettare un futuro alla stazione.

Sono state prorogate, a tale scopo, le scadenze dei contributi delll'Accordo di Programma della Regione Piemonte, che risultano ancora disponibili, per valutarne un utilizzo ponderato ed auspicabilmente condiviso tra i soggetti interessati.