Novello celebra la Fiera di Santa Lucia con tre giorni di festa e tradizione

Il Comune di Novello ha celebrato con grande successo la Fiera di Santa Lucia, tre giorni intensi di eventi che hanno saputo coniugare tradizione, allegria e momenti di raccoglimento. Le vie del paese si sono animate con bancarelle, ottimo cibo, buon vino e tante attività pensate per grandi e piccoli.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: "Un ringraziamento immenso alla Pro Loco per l’ineccepibile organizzazione, alle borgate per il pranzo di oggi, a Babbo Natale e al suo Elfo, arrivati appositamente a Novello per raccogliere le letterine dei bimbi scritte insieme a Cinzia, e al Mago Roger per il suo spettacolo di magia".

Un plauso particolare è andato anche alle maestre e ai genitori che hanno lavorato con impegno per le bancarelle della scuola, aggiungendo un tocco di comunità e partecipazione alla festa. Tra i momenti più significativi, le premiazioni illustri e la presenza di personalità istituzionali di rilievo. "Un grazie particolare va al presidente della Regione, Alberto Cirio, al presidente della Provincia, Luca Robaldo e al consigliere regionale Franco Graglia per aver accettato il nostro invito e condiviso questo momento con la nostra comunità", ha sottolineato l’amministrazione comunale.