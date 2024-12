Feste di Natale a casa: idee e consigli per arredare e accogliere gli ospiti

Le festività natalizie sono l'occasione ideale per passare del tempo con i tuoi cari, giocare a Tombola, o mangiare tutti insieme intorno a una bella tavolata. Se quest'anno hai deciso di organizzare una serata qualsiasi a casa tua, o addirittura proprio la sera di Capodanno, è il caso di rendere il tuo spazio più in clima con la magia dell'inverno. Non è necessario cambiare tutto, a volte con piccoli accorgimenti si può già creare un’atmosfera diversa per fare un bell'effetto sugli ospiti.

Se nell'ingresso hai delle lampadine fredde, per esempio, puoi facilmente sostituirle con alcune più calde da 8W-10W, e avere in poche mosse un ambiente più accogliente. Oppure, se in soggiorno hai un divano modulare, sullo stile dei Baxter divani, basta spostare i moduli per ottenere un impatto completamente diverso, come se avessi un divano del tutto nuovo! Ma vediamo insieme altre semplici idee pratiche per migliorare la casa sotto le feste, in vista degli ospiti.

1. Prepara l'ingresso per accogliere gli ospiti

Se vuoi assicurarti che gli invitati rimangano colpiti dalla tua casa, il primo passo è avere un ingresso già predisposto all'accoglienza. Libera l'appendiabiti dalle tue giacche, prepara una piccola panca dove appoggiare le borse e un portaombrelli nel caso piovesse. Se non vuoi che i tuoi ospiti entrino in casa con le scarpe, assicurati almeno di tenere all'ingresso un portascarpe con delle ciabatte di varie misure da far indossare.

2. Come arredare la tavola?

Sia che tu stia organizzando il cenone di Capodanno o una semplice serata giochi, il tavolo non può essere lasciato come qualsiasi altro giorno. Aggiungi un bel centrotavola con pigne e bacche rosse, o mantieniti sul classico con un bel mazzo di fiori secchi ZèMina, sui toni del rosa o del celeste. Non preoccuparti se il tavolo è piccolo, anzi, ricordati che è sempre meglio non esagerare!

3. Aggiungi dettagli profumati al bagno

So che sembra strano, ma se vuoi fare colpo sui tuoi ospiti non puoi pensare di lasciare il bagno così come è. Una candela profumata di Jo Malone migliora immediatamente la stanza, rendendola più raffinata e curata. Ricordati di lasciare in bella vista un kit di cortesia con deodorante, smacchiatore istantaneo per vestiti, assorbenti, crema per le mani e filo interdentale. Evita gli asciugamani natalizi o accessori inutili.

4. Decora la tua libreria

Non trascurare la tua libreria, soprattutto se è un po’ datata! Durante le feste puoi darle un tocco in più. Dopo aver fatto un bel decluttering (da quant'è che non la spolveravi?), riorganizza i libri e le riviste. Delle cianfrusaglie inutili che avevi, lascia solo quelle in legno e in vetro che ben si abbinano al periodo invernale. Aggiungi dei rametti di pino, dei piccoli nastrini rossi o dei fili di luce LED. Da evitare assolutamente i vasi con le decorazioni di Natale, tipo Babbo Natale o scritte di auguri: sono a tema, è vero, ma sono anche decisamente kitsch.

5. La cucina: rendila ordinata ma interessante

Sotto le feste, la cucina diventa inevitabilmente una stanza in condivisione: magari gli ospiti ti portano un dolce, ti aiutano a dividere le porzioni o a sparecchiare, oppure portano per antipasto una salsa tonnata da servire sul momento. Insomma, la cucina deve essere pronta ad accogliere più persone insieme, quindi togli tutto il superfluo e metti in mostra gli accessori di design più pratici e belli che hai. Può sempre servire avere sottomano il cavatappi Anna G di Alessi o il set di coltelli giapponesi Tojiro.

6. Per il salotto, cambia posizione ai mobili

Sia che tu abbia mobili modulari o meno, un modo per dare una ventata di novità al salotto è spostare i tuoi mobili. Con un divano Baxter, B&B Italia o De Sede è semplice: basta dare un nuovo ordine ai moduli per avere a tutti gli effetti nuove soluzioni di seduta. Altrimenti, puoi fare più spazio mettendo il tavolino da caffè vicino alla finestra, o spostando le poltrone accanto alla parete.

7. Crea una zona bar temporanea

Non deve essere niente di complicato: una mensola, un tavolino di Poliform o un carrello bar (di quelli a più piani facili da spostare) con bottiglie di vino, amari e bicchieri eleganti. Volendo, puoi assortirlo con snack che si accompagnano bene ai drink, come frutta secca, cioccolatini o patatine. Un angolo bar, da posizionare dove hai più spazio, rende tutto più informale e permette agli ospiti di servirsi da soli senza fare troppi complimenti.

8. Inserisci elementi rossi

Il rosso è il colore per eccellenza del Natale: sia che tu abbia un Maralunga rosso di Cassina o una tovaglia di cotone bordeaux, è una tonalità che non può mancare se vuoi creare un'atmosfera festiva. L'importante, è farlo con moderazione: non riempire casa di nastri e tovagliette rosse ovunque. Bastano pochi elementi per stanza, posizionati a distanza tra di loro.

