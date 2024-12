Borse di studio agli studenti più bravi del Soleri Bertoni

Premiazioni e auguri di Natale all’Istituto Soleri Bertoni di Saluzzo. Ieri sera martedì 17 dicembre nella nuovissima aula magna della scuola un vero e proprio evento di squadra per la consegna delle borse di studio agli alunni. Un momento di festa intervallato dalle esibizioni del Soleri Bertoni Choir ( diretto da Enrico Miolano), dell’orchestra e pezzi di alcuni ensemble strumentali ( direttrice Veronica Gnola ) insieme al corpo di ballo e al gruppo dei laboratori teatrali dell’Istituto, preparati da Manuela Mina, Sergio Racca, Ferdinando Faure. Davvero bravi, da fragorosi applausi "e siamo solo ai primi mesi di attività dell’anno scolastico".

"La consegna delle borse di studio è sempre un momento importante – ha sottolineato la dirigente scolastica, Alessandra Tugnoli – che va a valorizzare alunne e alunni meritevoli, diventa occasione di stimolo allo studio e tiene sempre vivo il ricordo delle persone che sono state con noi, dando un contributo alla scuola”. Sono docenti, operatori, che hanno avuto un ruolo importante in tutto l’arco della storia dell'istituto, da quando era le Magistrali di Saluzzo fino alla fusione del liceo Soleri con l’istituto d’arte Bertoni .

Quattro le borse di studio per gli allievi, che lo scorso anno scolastico, hanno raggiunto i migliori risultati nei quattro indirizzi : Sabrina Foglio (3C) per le scienze umane; Chiara Dossetto (4LA) per il linguistico; Francesca Bellini (2EB) per l’economico sociale e Giulia Pairone (3DB) per l’artistico.

Quest’anno la cerimonia è stata impreziosita da una borsa di studio in memoria dell’Avvocato Gian Mario Civallero. La moglie Gina ha consegnato il riconoscimento ad Elisa Beltramino (5B).

La dirigente ha inoltre ringraziato la signora Civallero per il prezioso dono degli arredi prodotti da Amleto Bertoni, padre dell’artigianato saluzzese, regalati alla scuola.

A concludere la carrellata di premiazioni, le borse di studio dedicate agli studenti che hanno terminato il percorso scolastico 2023-2024 con una votazione di 100 e lode all’esame di Stato. A ricevere il premio sono stati : Margherita Abello (5LA), Lucia Allasia (5D) Giulia Banchio (5A), Emma Bruno (5D), Giacomo Faccenda (5E), Alessia Garnero (5LA), Zoe Rinaudo (5DB) e Matilde Ruffino 5l B.

Presenti alla serata il consigliere provinciale Davide Sannazzaro, l’assessore alla scuola del Comune Fiammetta Rosso e il consigliere di maggioranza Andrea Vassallo.