Intervento di ACDA per una perdita in via Rivetta a Cervasca, disagi per i residenti

A partire da domani, giovedì 19/12, ACDA sarà impegnata nella riparazione di una importante perdita sita Cervasca via Rivetta, per tanto è prevista la sospensione del servizio idropotabile nella via nelle giornate di venerdì 20/12 dalle ore 08.30-17.30 e lunedì 23/12 dalle ore 08.30-15.30.

Nella giornata di lunedì inoltre potranno verificarsi locali cali di pressione e mancanze acqua anche in tutta la zona di Santa Croce di Cervasca, San Defendente, Regione Colombero, Tetto Giordano, Cascina Rottasso, Ruata Renaudo, con episodi di acqua mista ad aria e non limpida al ripristino del servizio che andranno ed esaurirsi spontaneamente con il normale utilizzo nelle ore seguenti.

Per l’intera durata dei lavori, anche in orario notturno, non sarà possibile l’accesso in via Rivetta da via Cuneo per la presenza del cantiere.