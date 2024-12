Rifreddo protagonista in “Hangar Point 2024/2025”: un progetto per rigenerare il territorio e coinvolgere i giovani

Il Comune di Rifreddo si conferma un polo di innovazione e partecipazione culturale con il progetto ‘Rifreddo Landscape Lab’, selezionato per la Fase II di Hangar Point 2024/2025, il programma promosso dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte per supportare le trasformazioni culturali sul territorio. Grazie al lavoro sinergico tra l’associazione ‘Giovani di Turno’, il Consorzio Monviso Solidale e altre realtà del territorio, il progetto punta a contrastare lo spopolamento e a creare nuove opportunità di aggregazione e crescita per le giovani generazioni. Un team multidisciplinare seguirà il percorso progettuale, affiancando i partecipanti con sessioni formative, consulenze mirate e laboratori pratici.

Le progettualità selezionate al termine della Fase 1 saranno seguite da un team transdisciplinare composto da esperte/i in tecniche di project management, artiste/i, curatrici/tori, architette/i con un programma di incontri periodici, in presenza e da remoto, che alterneranno sessioni di tipo formativo, consulenziale e laboratoriale, per un impegno indicativo di circa 2 incontri mensili a seguito dei quali vengono di volta in volta individuati step e attività da svolgere.

Il percorso sarà strutturato per fasi di lavoro e per il Progetto “Rifreddo Landscape Lab” il percorso sarà mirato a definire e sviluppare: l'analisi di contesto delle caratteristiche e dei bisogni specifici dello spazio/luogo/territorio da rigenerare;

l'analisi interna delle competenze, risorse materiali e immateriali, e conoscenze già esistenti e che necessitano di essere intercettate, e la loro messa a sistema per un corretto ed efficace sviluppo dell'Idea Progettuale; la definizione del processo di trasformazione da attuare e l'analisi di fattibilità.

Questa azione riguarderà plurimi aspetti, che vanno dalla individuazione dello specifico orizzonte di cambiamento in cui si inserisce la Proposta Progettuale, alla costruzione di un sistema organizzativo e progettuale capace di guidare e sviluppare il processo di trasformazione auspicato, alla valutazione della fattibilità del progetto, tenendo conto dei suoi limiti fisici, finanziari e temporali.

II ‘percorso di accompagnamento’ in questa fase si articolerà secondo modalità miste: momenti di incontro collettivo, a cui parteciperanno tutte le realtà selezionate, con la messa a disposizione di conoscenze specifiche che favoriranno l'acquisizione di un modus operandi efficace e preciso (workshop, laboratori, incontri); e un accompagnamento personalizzato e individuale, funzionale all'elaborazione di strumenti, strategie e reti utili per declinare la trasformazione culturale secondo le caratteristiche e le necessità delle singole proposte progettuali.

La Fase 2 si concluderà con un evento finale, rivolto alle realtà vincitrici e aperto a esperienze similari per condividere le sfide affrontate e le modalità operative adottate.

Il Comune di Rifreddo, tramite l’associazione ‘Giovani di Turno’ aspira a offrire nuove opportunità di partecipazione attiva ai giovani del territorio, contrastando lo spopolamento e innalzamento dell’età demografica.

L’obiettivo è la sperimentazione e co-progettazione di una programmazione di attività culturali, tra cui una rassegna cinematografica per “giovani-adulti”, momenti di animazione e aggregazione all’interno del ‘Laboratorio del Paesaggio Montano’, che vedranno l’associazione ‘Giovani di Turno’ nel ruolo di punto di riferimento.

“E’ una grande soddisfazione – commenta il sindaco Elia Giordanino – vedere che il percorso, intrapreso alcuni anni nell’ambito del ‘Laboratorio del paesaggio Montano’ con il bando ‘Fermenti in comune’ e consolidato con i finanziamenti della Compagnia di San Paolo, della Cassa di Risparmio di Cuneo e del premio ‘Piemonte Innovazione’ di Anci Piemonte e Anfov, continua a suscitare grande interesse presso gli enti culturali del nostro territorio ed anche a livello regionale. Per questo ci tengo a ringraziare Alessandra e Andrea dell’associazione “Giovani di Turno”, Paolo Caraccio del Consorzio Monviso Solidale e tutti gli enti e associazioni che ci sostengono nei nostri progetti. Un ringraziamento particolare va anche alla Fondazione Bertoni di Saluzzo, nella persona di Alberto Dellacroce”.

Con questo progetto, Rifreddo si candida a diventare un esempio virtuoso di rigenerazione culturale a livello regionale, dimostrando come la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e comunità locale possa creare un impatto significativo sul territorio.