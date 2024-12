Saluzzo, bilancio 2025 e impianto per la produzione di biometano all’esame del Consiglio comunale

Domani sera, giovedì 19 dicembre alle ore 17, si riunisce il Consiglio comunale di Saluzzo per discutere e approvare il bilancio di previsione 2025/2027 con tutti i relativi annessi impositivi: (Imu, addizionale Irpef) e il piano triennale delle opere pubbliche.

All’esame dei consiglieri anche il progetto di realizzazione di un impianto di codigestione anaerobica per la produzione di biometano proposto dalla ditta Sedamyl. Inoltre, all’ordine del giorno, il piano annuale e triennale della Fondazione Bertoni.

Verranno poi portate in votazione le modifiche allo statuto della società a partecipazione comunale Alpi Acque, volte a configurarla come società in house in vista dell’adesione al Cogesi (società consortile affidataria del servizio idrico integrato Ato 4 del Cuneese).

Verrà ripresentata la convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Polizia locale fra i Comuni di Manta, Lagnasco e Saluzzo, che era stata rinviata la volta scorsa. All’ordine del giorno anche l’approvazione del piano (Peba) per l’eliminazione delle barriere architettoniche.