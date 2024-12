Calcio: Cuneo 1905 Olmo e San Benigno, ai nastri di partenza una interessante collaborazione (VIDEO)

Foto di gruppo per ufficializzare la collaborazione tra le due realtà

Durante la Cena di Natale del Cuneo 1905 Olmo, svoltasi lunedì sera a La Maison Bongioanni a San Defendente di Cervasca, è stata annunciata una interessante collaborazione tra la principale realtà calcistica cittadina e la ASD San Benigno.

Nello specifico ne beneficeranno ragazzi e tecnici della Scuola Calcio Oltrestura, coinvolti in attività e progetti di comunicazione del Cuneo.

Un'occasione per crescere insieme, dando la possibilità di giocare a tutti, da chi calcia il pallone per puro divertimento a chi punta un po' più in alto e sogna di emergere nel mondo del pallone.

L'iniziativa mira a creare e rafforzare un polo sull'Oltrestura, così da non "disperdere" il relativo bacino d'utenza.

Presenti alla festa del Cuneo Olmo il presidente dell'ASD San Benigno Aldo Ghio ed Emiliano Rosso della Scuola Calcio San Benigno Cuneo Oltrestura.