Volley femminile under 16: la fossanese Pettiti convocata in nazionale per il torneo Wevza di Messina

La terza è quella buona, e dopo due chiamate preliminari ora è ufficiale: Alice Pettiti vestirà la maglia della nazionale italiana under 16 di volley.

A diramare la notizia il Volleyrò Casal de' Pazzi, la formazione in cui la centrale fossanese milita in questa stagione. Alice figura nelle 18 atlete italiane selezionate che saranno in allenamento al centro Fipav Pavesi di Milano. Affronteranno il torneo Wevza a Messina dal 3 al 5 gennaio prossimo, riservato alla categoria under 16 e propedeutico al secondo round di qualificazione al campionato Europeo di aprile.