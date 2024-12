"Gospel Christmas" a Martiniana Po una serata di musica ed emozioni per festeggiare il Natale

La Chiesa Parrocchiale di Martiniana Po, sabato 21 dicembre alle 21, si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con il concerto “A Gospel Christmas”.

Protagoniste della serata saranno le “Queens Choir”, una formazione tutta al femminile che regalerà al pubblico un modo unico e moderno di vivere il gospel e gli spirituals.

Attivo a Torino dal 2013, il Queens Choir è composto esclusivamente da ragazze, organizzate in quattro sezioni vocali: contralti, mezzosoprani, soprani secondi e soprani primi. Il loro repertorio si ispira ai grandi gruppi di southern gospel americani, come The Cathedrals, Ernie Haase & Signature Sound, Gaither Vocal Band e Kingdom Heirs.

Grazie a particolari arrangiamenti a quattro voci e a ritmi moderni che fondono il gospel tradizionale con sonorità soul, il coro riesce a creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva, adatta a tutti gli appassionati di musica e spiritualità.

Questo evento sarà gratuito e con ingresso libero, senza necessità di prenotazione. Un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso melodie emozionanti e condividere un momento di serenità e gioia.