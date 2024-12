Calcio femminile, un successo la festa di Natale della Freedom FC Women

Sport, sorrisi, divertimento e spirito natalizio per il Christmas Party del Settore Giovanile e Futsal della Freedom FC Women: l'evento si è tenuto presso il Palazzetto di Roccavione, registrando una grande partecipazione da parte di atlete, genitori e “amici” del club cuneese. La serata, animata dallo speaker Mario Piccioni, ha avuto come fulcro e protagonisti atlete ed atleti biancoblu, fra esibizioni, gare, sfide e tanti momenti di gioia immersi nell'atmosfera magica del Natale ormai imminente: dopo l'introduzione ed i saluti di rito, ad aprire le danze sono stati i Pulcini Freedom di mister Manuel Pancera, con un'esibizione incentrata su esercizi di abilità e precisione, conclusa con un premio per tutti; a seguire è stata la volta dell'Under 12 di Giacomo Dani con un piccolo show ed una partita giocata con grinta ed entusiasmo, con il sostegno incessante del pubblico. La serata è proseguita con l'intervento del Presidente Danilo Merlo, presente insieme al DG Luca Vargiu, e dei saluti istituzionali da parte del Sindaco di Roccavione Paolo Giraudo e dell'Amministrazione Comunale.

Sono poi partite le sfide individuali, seguite con grande tifo: a vincere la gara di palleggio è stata Nadina Canavese (giocatrice della squadra Futsal); ad avere la meglio nel confronto dedicato ai portieri, alle prese con la precisione nei rilanci, Lucretia Petre (Primavera 2); nella gara di precisione, con obiettivi da centrare, ha invece trionfato Nariman El Mselek (Under 17). La serata si è poi conclusa con la lotteria e l'assegnazione di ben 60 premi in totale.

“Siamo soddisfatti: quella di Roccavione è stata la prima festa targata Freedom organizzata con la partecipazione attiva delle ragazze, nell'organizzazione di giochi ed attività. - ha commentato il Responsabile del Settore Giovanile Corrado Capellani - L'obiettivo della festa era quello di far sentire le nostre atlete ed i nostri atleti sempre più importanti all'interno della nostra famiglia e di condividere insieme un momento di gioia. Con la lotteria, ricca di premi, che ha impreziosito l'appuntamento. Ringrazio la società e in particolare il Presidente Danilo Merlo, il quale con il suo intervento ha dato lustro all'evento, ed il Comune di Roccavione per l'ospitalità che ci ha riservato”.

La Freedom FC Women ci tiene a ringraziare di cuore tutte quelle realtà che hanno contribuito alla riuscita della serata, anche con i premi messi a disposizione: Il Podio Sport (Cuneo), Cuneo Volley, Molino (Borgo San Dalmazzo), I Gelatai (Cuneo), Re di Coni (Cuneo), Panetteria Vecchio Forno (Dronero), Pasticceria Giraudo (Dronero), Capelli Pret a Porter di Cinzia Silvestro (Busca), Casa Smeraldina (Caraglio), Calzature Filiputti (Dronero), Il Borseggiatore (Cuneo), Chicco di Grano (Savigliano), I Baccanali (Cuneo), Pizzeria Taverna Paradiso (Dronero), The Beauty Room (Dronero), Nouvelle Epoque (Savigliano), Bon Aptit (Peveragno), Pancaffè (Milano), Lady Soccer (Milano), Ortofrutta Fiandino (Dronero), Nordsalse (Piasco), Bar Pasticceria Sillano (Cuneo), Caseificio Moris (Caraglio), che vi invitiamo a seguire anche tramite le rispettive pagine social.