Natale, Coldiretti Cuneo: gustose idee per regali dell’ultimo minuto

Secondo un’indagine Coldiretti/Ixé sulle abitudini delle feste, il 38% degli italiani che ricevono la tredicesima la destina alle spese di Natale, con la corsa agli acquisti che giunge in questi giorni al rush finale, spinta anche dall’arrivo della mensilità extra, per un totale stimato in oltre 50 miliardi di euro.

Sono soprattutto i giovani dai 18 ai 34 anni a scegliere più di frequente (nel 59% dei casi) di spendere la tredicesima in viaggi e regali tra vestiti, tecnologia e cibo. Per chi sceglie il regalo enogastronomico, proprio a partire dai più giovani, la tendenza di quest’anno – rileva Coldiretti Cuneo – è la ricerca di specialità 100% Made in Italy, dai prodotti DOP e IGP alle tipicità meno note, per stupire familiari e amici, sfruttando il patrimonio di biodiversità che caratterizza l’agroalimentare tricolore.

A Cuneo nella mattinata di domani, sabato 21 dicembre, al mercato di Campagna Amica in piazza della Costituzione, sarà possibile comporre stuzzicanti strenne natalizie personalizzate. I visitatori avranno in omaggio un box firmato Campagna Amica che potranno riempire di prelibatezze a Km zero per tutti i gusti e tutte le tasche: miele e prodotti dell’alveare, biscotti, specialità a base di nocciole, confetture, composte, birra, vino e molto altro. In più, a partire dalle ore 9, ci sarà per tutti la possibilità di riscaldarsi con il vin brulé dell’azienda “Cascina Gabutti” di Monforte d’Alba e di sgranocchiare i biscotti dell’agriturismo Coc Nèr di Chiusa Pesio.

Per regali natalizi a base di bontà 100% Made in Cuneo, è anche possibile rivolgersi ai punti vendita aziendali targati Campagna Amica disseminati in tutta la Provincia; l’invito è di cercare i più vicini tra le fattorie del sito www.campagnamica.it .

E per regalare momenti ed esperienze speciali la meta ideale sono gli agriturismi di Campagna Amica, dove vivere un soggiorno di relax alla scoperta della bellezza delle nostre valli, colline e campagne e gustare pranzi e cene a base di prodotti tipici, creatività e passione. Sul sito www.campagnamica.it si possono cercare e contattare direttamente gli agriturismi per avere tutte le informazioni sui buoni regalo che mettono a disposizione.

“Regalare prodotti agroalimentari a Km zero o esperienze in agriturismo – sottolinea Enrico Nada, presidente di Coldiretti Cuneo – rappresenta un sostegno importante all’economia e all’occupazione, anche in considerazione della difficile situazione internazionale in corso che causa contraccolpi importanti al tessuto produttivo cuneese e nazionale”.

“Le tipicità agroalimentari e le esperienze nella natura da vivere in agriturismo sono doni graditi, ad originalità garantita. Grazie alle aziende agricole della nostra rete – spiega Fabiano Porcu, direttore di Coldiretti Cuneo – i consumatori possono scoprire realtà produttive del territorio e scegliere cibi e bevande di alta qualità, da mettere sotto l’albero o portare in tavola per i pranzi e le cene delle feste”.