Diano d'Alba in festa: il funzionario Marco Taretto diventa Cavaliere della Repubblica

Diano d’Alba celebra un momento di grande orgoglio con l’assegnazione dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana a Marco Taretto, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune. Un riconoscimento prestigioso, conferito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e consegnato a Cuneo dal Prefetto Mariano Savastano, da Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo, e dal sindaco di Diano d’Alba, Ezio Cardinale.

Il primo cittadino ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine e ammirazione per Taretto: “Esistono le preoccupazioni, le amarezze, la tristezza, ma esistono anche i momenti belli. E, probabilmente, sono tanto più emozionanti quanto più sono grandi quelli negativi che la vita ci obbliga ad affrontare.”

Cardinale ha sottolineato l’importanza di questo traguardo non solo per il diretto interessato, ma per tutta la comunità dianese: “Un riconoscimento che dà lustro non soltanto a Marco, ma a tutto l’Ente e al nostro territorio. Congratulazioni Marco e... forza e coraggio! Tanto grande quanto modesto.”

Taretto, con una carriera al servizio del Comune di Diano d’Alba, è stato descritto dal sindaco come l’incarnazione perfetta dei valori sanciti dall’articolo 98 della Costituzione Italiana: “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. “Ho passato moltissimo tempo con quest’uomo negli ultimi dieci anni - ha aggiunto Cardinale - e potrei parlare a lungo delle sue straordinarie doti umane e professionali. Ma ciò che conta è evidenziare la dedizione con cui ha sempre lavorato per la nostra comunità".