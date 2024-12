Ancora un gesto di solidarietà da parte degli alpini cuneesi.

Il gruppo di Roata Chiusani ha portato in dono ai bambini della scuola materna un contributo per acquistare dei libri per la biblioteca.

Un piccolo pensiero per Natale perché gli alpini oltre ad essere buoni organizzatori di eventi e festosi partecipanti si adoperano spesso in iniziative analoghe per esprimere la propria attenzione verso il prossimo e mostrando un'innata generosità.