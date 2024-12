Come scegliere gli infissi: ecco cosa considerare

Come scegliere gli infissi di casa senza commettere errori? Questa è una domanda che in molti si pongono quando si ritrovano a ristrutturare la casa oppure a costruirne una da zero. Diversamente da quello che si potrebbe pensare, la risposta è tutt’altro che semplice ed è molto soggettiva, sia per questioni concernenti l’estetica, sia per ragioni pratiche. È bene capire fin da subito che non esiste una finestra migliore in assoluto ma solo la finestra che si addice perfettamente alle proprie esigenze e che soddisfa a pieno i propri bisogni. Per avere maggiori dettagli su come scegliere le finestre perfette è possibile affidarsi alle conoscenze degli esperti del settore; a tal proposito, visita il sito https://www.oknoplast.it/.

1. Il materiale

Quando si scelgono gli infissi, è fondamentale considerare il materiale, poiché questo influisce su estetica, isolamento e costi complessivi. Il PVC è molto comune nelle case moderne, poiché offre un buon isolamento termico con un design minimale. Inoltre, gli infissi in PVC hanno un prezzo contenuto e si adattano a varie forme (come le finestre ad arco). Tuttavia, il PVC è meno indicato per finestre di grandi dimensioni. L’alluminio, al contrario, è ideale per infissi molto grandi. Inoltre, è perfetto per chi desidera abbondante luce naturale in casa, grazie ai profili sottili. Questo materiale offre un’ottima resistenza e prestazioni termiche elevate. Il legno, infine, è un’opzione classica e di pregio, adatta a chi apprezza il calore e l’eleganza dei materiali naturali. Le finestre in legno hanno una durata pressoché eterna ma richiedono un budget più elevato e interventi di manutenzione piuttosto frequenti.

2. L’isolamento termico

Un altro elemento da valutare nella scelta degli infissi è l’isolamento termico, essenziale per evitare dispersioni di calore, soprattutto in inverno. Infatti, attraverso gli spifferi delle finestre può disperdersi più del 20% dell’energia usata per riscaldare l’ambiente domestico, aumentando inutilmente le spese di riscaldamento. Questo fenomeno, noto come “trasmittanza termica”, dipende dal materiale del serramento e dal tipo di vetro utilizzato: più basso è il valore di trasmittanza, maggiore è l’isolamento offerto.

3. Gli elementi di sicurezza

Nella scelta degli infissi, la sicurezza rappresenta un aspetto fondamentale, specialmente considerando l’aumento annuale dei furti domestici. Sebbene nessun serramento possa garantire una protezione totale, infissi con una classe di sicurezza elevata possono ritardare l’effrazione. Per rendere i serramenti più sicuri senza comprometterne l’estetica, è consigliabile, quindi, scegliere modelli con determinate caratteristiche, come i vetri antisfondamento, ferramenta con quattro punti di chiusura (di cui due di sicurezza), placche anti-perforazione e maniglie antiscasso. Questi dettagli non solo migliorano la resistenza del serramento, ma contribuiscono a creare un ambiente domestico più sicuro.

4. L’estetica

Anche l’estetica delle finestre ha la sua importanza, poiché permette di personalizzare l’ambiente e armonizzare gli infissi con lo stile della casa. Gli infissi, infatti, possono essere realizzati su misura, in varie forme, modelli e colori, trasformandosi così in veri e propri elementi d’arredo che riflettono la personalità dell’abitazione. Tuttavia, per chi vive in condominio, la scelta del colore esterno delle finestre è spesso vincolata dalle regole condominiali, che devono essere uniformi all’esterno per mantenere l’armonia visiva dell’edificio. Per l’interno, invece, è possibile scegliere liberamente colori, materiali e finiture per adattare l’infisso alle proprie preferenze.