E' stato finanziato il nuovo Distretto del Commercio Diffuso per i comuni di Carrù, Magliano Alpi, Piozzo, Bastia Mondovì, Clavesana, Rocca de Baldi e Lequio Tanaro

E' stato ufficialmente finanziato il nuovo Distretto del Commercio Diffuso, che coinvolgerà i comuni di Carrù, Magliano Alpi, Piozzo, Bastia Mondovì, Clavesana, Rocca de Baldi e Lequio Tanaro. Questo importante progetto è stato reso possibile grazie al coordinamento del comune capofila di Carrù e al prezioso supporto dell'Associazione di categoria Ascom.

Il Distretto del Commercio Diffuso rappresenta un'opportunità unica per rilanciare l'economia locale, valorizzando le eccellenze del territorio e rafforzando la collaborazione tra i comuni coinvolti. Grazie a questo finanziamento, saranno implementate una serie di iniziative volte a migliorare l'attrattività dei centri storici, incentivare il turismo e favorire la crescita delle attività commerciali. Consideriamo importante infatti sostenere le attività presenti nei nostri borghi perché rappresentano l'anima, la sicurezza, la vivacità dei nostri centri storici.

Il primo intervento che verrà realizzato con i primi fondi finanziati comprenderà corsi di formazione per i commercianti del territorio, mirati a rafforzare le competenze relazionali e digitali per rispondere alle nuove sfide del mercato. Inoltre, sarà creato un sito internet per promuovere le attività del territorio e sarà lanciato un bando per la concessione di contributi alle imprese per interventi di riqualificazione delle esteriorità dei propri esercizi, finalizzati a migliorare anche l'aspetto degli spazi pubblici su cui si affacciano.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante traguardo e siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura che porterà benefici significativi al nostro territorio.