Primo Consiglio Provinciale dell'Unione Sportiva Acli 2024-28

Nella spaziosa e accogliente yurta del parco «La Pinetina», in via vecchia di Borgo San Dalmazzo, si è riunito, nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, il primo Consiglio provinciale dell’Unione Sportiva Acli Cuneesi, 2024-28, eletto durante il Congresso svoltosi il 25 novembre al Circolo Us Acli “Centro Incontri polivalente” di San Pietro del Gallo.

Nella yurta (primo campo base urbano di montagnaterapia, realizzato in collaborazione con l'Asl Cn1 e in particolare il Centro Diurno di Cuneo, del Dipartimento di Salute Mentale e con la Cooperativa Proposta 80), i neo eletti consiglieri provinciali sono stati accolti dal presidente provinciale dell’Us Acli Cuneesi, Attilio Degioanni, riconfermato nell’incarico, e dal presidente provinciale delle Acli provinciali Cuneesi, Elio Lingua, che ha rivolto ai presenti il saluto di tutto il Sistema Acli cuneesi di cui l’Unione Sportiva fa parte.

“Negli anni – ha detto Lingua – l’Us Acli è cresciuta molto, grazie anche al grande lavoro svolto dai vari presidenti che si sono susseguiti nel tempo, che hanno coinvolto nuovi sport e persone specializzate”.

Ha poi ricordato che i consiglieri Us Acli, da qualche anno, sono invitati anche nel Consiglio provinciale Acli, per favorire la reciproca conoscenza e la possibilità di lavorare insieme.

Dopo una breve presentazione del libro delle Acli braidesi recentemente realizzato (dopo quello delle Acli Fossanesi di due anni fa e in attesa di quelli che saranno redatti su tutte le zone e Diocesi in cui sono attive le Acli), la vice presidente Acli, Mariangela Tallone, ha presentato l’iniziativa dei “cantieri di lavoro” attivati dopo il Congresso Provinciale Acli di ottobre, tra cui quello relativo alle attività sportive.

Di seguito è intervenuto il presidente Degioanni, che, riallacciandosi al discorso di Lingua, ha ricordato le nuove attività sportive entrate a far parte dell’Us Acli Cuneo negli ultimi quattro anni: il calciobalilla, il burraco, l’arrampicata, l’equitazione, il padel e il pickleball e ha sottolineato come l’essere seduti in cerchio nella yurta, per la riunione del Consiglio, non fosse casuale, ma voluto, per far sì che ciascuno si sentisse importante per quello che fa e come rappresentante di tutti gli sport e dei circa 18.000 soci tesserati Us Acli Cuneesi.

I consiglieri sono quindi stati invitati a presentarsi e a illustrare in breve le loro attività ed eventuali iniziative per il nuovo anno.

“Durante il consiglio, molto partecipato, si è creata una bella atmosfera di collaborazione e sono emerse tante idee e informazioni interessanti – ha commentato il presidente Degioanni –; come Us Acli provinciali daremo tutto il supporto possibile alle varie iniziative. Sarà importante far riconoscere, tramite il nostro logo, le attività che svolgiamo come Us Acli e lavorare in rete con altre realtà sportive come già stiamo facendo”.

L’invito finale del presidente, che si è detto disponibile a fare visita ai vari Circoli, insieme ai consiglieri provinciali, è stato volto a comunicare sempre per tempo gli eventi che si ha intenzione di realizzare, in modo che si possano far conoscere il più possibile.

La bella serata si è conclusa con un brindisi in amicizia e con gli auguri per le feste di fine anno.