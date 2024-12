Un albese nella cucina di Masterchef: è Simone Grazioso, 36enne imprenditore di La Morra

C'è anche un albese nella cucina della quattordicesima edizione di Masterchef Italia, la popolare trasmissione di Sky Uno che ogni anno va alla ricerca del miglior cuoco italiano non professionista.

Simone Grazioso, 36 anni, sposato e con un figlio è nato ad Alba, ma risidede a La Morra dove svolge la professione di imprenditore nel settore edile.

Ha superato lo scoglio del "Blind test", temutissima prova di riparazione isituita in questa stagione dallo staff della trasmissione, in due step: la sua carbonara non ha pienamente convinto Antonino Canavacciuolo, che lo ha "rimandato" alla decisione finale.

Con qualche brivido sulla schiena, quando Canavacciuolo, Barbieri e Locatelli hanno annunciato che invece di tre ultimi promossi ne sarebbe passato soltanto uno, Simone è esploso di gioia quando è stato fatto il suo nome. Sarà lui l'ultimo dei 18 concorrenti che dalla prossima settimana si sfideranno a colpi di ricette per diventare il nuovo Masterchef Italia. Che, ricordiamo, vince un premio di centomila euro in gettoni d'oro, oltre la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette.

Simone Grazioso è nato e cresciuto ad Alba, che lui nella scheda personale pubblicata sul sito di Sky, definisce "una bellissima cittadina nel cuore delle Langhe". Simone è un piemontese atipico: "Intanto perché i miei genitori sono di origine siciliana e poi perché rispetto alle persone che vivono qui, io sono espansivo e carismatico". È sicuro di sé e del suo percorso. Tutto quello che ha se l’è guadagnato e gli piace sottolinearlo.

Nella vita fa l’imprenditore e, insieme a tre soci, ha una sua impresa edile. Determinato, trasparente e diretto, Simone si descrive come un “vincente” pronto a dire sempre la sua: “Non mi tengo dentro niente. Non fingo e non faccio la bella faccia. Non perdo tempo con chi non mi interessa e anche nella classe di MasterChef sarò così”.

Da sempre appassionato di cucina, entrare nella Masterclass era il suo sogno più grande. La sua cucina è ricercata e moderna, con qualche richiamo al mondo fusion. Molto preparato tecnicamente, ora è pronto a dimostrare le sue capacità ai giudici.