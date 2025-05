Onde di Terra supera i 25mila spettatori e conquista l’Europa: ecco le prossime proiezioni in Granda

"Onde di Terra", la pellicola indipendente scritta e diretta da Andrea Icardi, ha superato la straordinaria soglia dei 25.000 spettatori. Un risultato che conferma il film come fenomeno cinematografico, capace di raccogliere consensi trasversali e di toccare il cuore del pubblico.

La primavera 2025 ha segnato un momento di svolta per il film: protagonista di entusiasmanti proiezioni in Germania, in Sudamerica e in Francia, "Onde di Terra", " ha mostrato come le storie di radici, migrazione e umanità raccontate nella Langa degli anni Settanta siano universali. Inoltre, ha ottenuto il Premio EcoFest Val Pesio e il regista Andrea Icardi è stato insignito del Premio Rotary dell'anno, riconoscimento che valorizza l'impatto culturale e sociale del suo lavoro.

Con emozione, Andrea Icardi ha dichiarato:

«Quando abbiamo iniziato a scrivere e girare questo film, non avremmo mai immaginato una risposta così intensa. "Onde di Terra" nasce dal desiderio profondo di raccontare una storia vera, locale e universale allo stesso tempo. Vedere oggi migliaia di spettatori emozionarsi, anche all’estero, ci ripaga di ogni sforzo. È una vittoria della passione, dell’identità e della memoria».

Dopo i sold-out degli ultimi mesi e le proiezioni internazionali, il viaggio di "Onde di Terra" continua in Piemonte e non solo, con nuove tappe che promettono di emozionare ancora migliaia di spettatori.

PROSSIME PROIEZIONI

BRA (Cinema Impero): 30 maggio ore 19

30 maggio ore 19 GARESSIO (Cinema Excelsior): 1 giugno ore 21

1 giugno ore 21 CANDELO (Cinema Verdi): 10 giugno ore 21

(con la partecipazione degli autori, del regista Andrea Icardi e del compositore della colonna sonora Enrico Sabena)

10 giugno ore 21 (con la partecipazione degli autori, del regista Andrea Icardi e del compositore della colonna sonora Enrico Sabena) SAVIGLIANO (Cinema Aurora): 13 giugno ore 21

13 giugno ore 21 DOGLIANI (Cinema Multilanghe): 18, 19 e 20 luglio ore 21.15

18, 19 e 20 luglio ore 21.15 CERVERE (Anfiteatro dell'Anima): 22 luglio ore 21

Per ulteriori dettagli sulle proiezioni e per acquistare i biglietti, visitare il sito ufficiale di "Onde di Terra".

LA SINOSSI: un film che racconta l'anima delle Langhe

Ambientato negli anni '70, Onde di Terra restituisce un affresco autentico della vita nelle Langhe in un periodo di trasformazione epocale. La trama si sviluppa attorno a Fulvia, una giovane calabrese che, attraverso un matrimonio combinato, si trasferisce nelle Langhe per incontrare un uomo che non è come appariva nelle lettere ricevute durante il fidanzamento. Fulvia è una donna appassionata e coraggiosa, ligia, determinata a interpretare il proprio destino e a non esserne succube, emblema di schiere di donne che dal Sud giunsero nelle Langhe a rischio di spopolamento, per sposare contadini che nessuna aveva voluto.

Autenticità e poesia si intrecciano nella narrazione, arricchite dalla suggestiva colonna sonora di Enrico Sabena, che è stata inserita tra le 100 migliori del 2024 dal magazine "Colonne sonore".