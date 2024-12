Un semplice intervento di messa in sicurezza, nel pomeriggio di oggi, sabato 21 dicembre, alle 15.55, ha impegnato i Vigili del Fuoco, chiamati in via Stura a Cherasco, per il soccorso all'unico occupante di un'autovettura, finita contro un muro dopo un'uscita di strada autonoma.

Nessuna conseguenza per il guidatore, raggiunto sul luogo dell'incidente dalla squadra dei Volontari di Bra, insieme a Carabinieri e personale del 118.