Nella chiesa di San Sebastiano a Cuneo concerto d’organo del Maestro Bartolomeo Gallizio

Domenica 22 dicembre, alle ore 21, presso la chiesa di San Sebastiano (Contrada Mondovì) a Cuneo, si terrà un concerto sull’organo Serassi-Perolini, in occasione in occasione della sua messa a punto e accordatura. Ad esibirsi sarà il Maestro Bartolomeo Gallizio, docente di organo presso il Conservatorio di Cuneo e profondo conoscitore degli strumenti storici della città. Il concerto metterà in evidenza le caratteristiche dello strumento appena restaurato con un programma antologico che spazia dalla musica del Seicento a quella del tardo Ottocento, con una attenzione al periodo natalizio. L’evento, in collaborazione con il Museo Diocesano San Sebastiano, è organizzato da Maestro Società Cooperativa di Cuneo, organizzatrice del “Festival Modulazioni. Musica senza tempo”, che durante la serata svelerà in anteprima il programma della IV edizione. L’ingresso in chiesa è libero, ma è necessario prenotarsi inviando un’e-mail all’indirizzo museocuneo@operecuneofossano.it oppure contattando il numero 353/4261755.

“Come sempre, le nostre presentazioni vogliono offrire al pubblico un’esperienza musicale a tutto tondo, con concerti che completino la serata – afferma Alessandro Baudino, direttore artistico del Festival Modulazioni -. In questo caso, ad esibirsi sarà il docente di organo e composizione organistica del Conservatorio Ghedini di Cuneo Bartolomeo Gallizio, con un programma che metterà in evidenza tutte le caratteristiche e potenzialità dello strumento, recentemente messo a punto dalla ditta Vegezzi Bossi di Centallo. Presenteremo la nuova edizione del nostro festival nella chiesa di San Sebastiano perché con il Museo Diocesano ci ha accolto fin dal primo concerto a ottobre 2022, permettendoci di iniziare un percorso che sta portando ottimi frutti. Negli anni, la disponibilità del personale del museo e della sua direttrice Laura Marino hanno fatto sì che gli artisti venissero accolti nel migliore dei modi e che potessero esprimere al meglio la loro arte. Ci sembrava quindi bello chiudere un cerchio per aprirne uno nuovo, presentando i concerti di Modulazioni 2025 nella stessa chiesa dove abbiamo organizzato la nostra prima esibizione. In questi tre anni di programmazione il pubblico è aumentato esponenzialmente e la manifestazione è entrata a far parte degli eventi della città. Al termine del concerto avremo modo di farci tutti insieme gli auguri di Natale con un brindisi nel salone del museo”.

La quarta edizione del Festival Modulazioni, con la direzione artistica di Alessandro Baudino e Paola Cialdella, prende il nome di Vértigo e si terrà in due fine settimana: da giovedì 19 a domenica 22 giugno 2025 e da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025. Inoltre, da marzo a settembre 2025, tornerà anche Modulazioni Kids, la serie di concerti-laboratorio dedicati a famiglie e bambini da 0 a 6 anni.