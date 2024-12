Busca, 250 partecipanti alle feste natalizie dell’Ospedale Civile e della Santissima Annunziata

Lo scorso 19 dicembre l’Ospedale civile di Busca ha organizzato una festa per gli ospiti delle sue strutture e per i loro parenti. Si è trattato di un momento conviviale per scambiarsi gli auguri, molto apprezzato dalle famiglie. Complessivamente hanno partecipato 250 persone alle iniziative presso la Rsa e alla Santissima Annunziata.

Le feste sono state allietate dalla musica, dai canti e dal cabaret del gruppo Prima che scenda la notte alla SS Annunziata e J’amis d’la Cansun presso l’Ospedale Civile di Busca.

Alla Santissima Annunziata è stata preziosa, come sempre, l’attività dei volontari dell’omonima onlus.

Gli ospiti delle strutture sono anche stati visitati dai ragazzi del Busca Calcio, da un gruppo di ragazzi dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo "Carducci", dagli alpini ed altre associazioni di volontariato.





“Desidero ringraziare tutto il personale, la direttrice Antonella Sanna e numerosi volontari tra cui alcuni dipendenti in pensione – ha detto il presidente dell’ente Tommaso Alfieri a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione - che si sono adoperati per la buona riuscita degli eventi. Il 2024 è stato un anno impegnativo, ma siamo tornati alla piena occupazione. Abbiamo realizzato anche iniziative con la pubblicazione del libro 'Le opere caritative della Città di Busca' e la mostra 'Arte e carità' in corso, che hanno contribuito a valorizzare l’impegno sociale a favore della comunità. Per il 2025 abbiamo importanti progetti e nuovi obiettivi da realizzare mettendo sempre al centro la persona".

Nell’ambito del progetto di invecchiamento attivo denominato "Busca e dintorni in movimento", in questi giorni, grazie a una rete di volontari, sono in distribuzione 7.000 copie del giornalino dell’ente presso i Comuni di Busca, Tarantasca, Villar S. Costanzo e Rossana.