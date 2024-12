Provincia, appagati e silenziosi?

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Egregio direttore,

tutti sono capaci di “copiare e incollare” il comunicato ufficiale della Provincia che comunica le cifre della situazione contabile dell’ente. Ma i tanti sindaci che hanno presenziato all’Assemblea indetta dal presidente Robaldo sono risultati appagati e silenziosi, se si esclude uno scambio di opinione fra i sindaci Guido Giordana e Patrizia Manassero. Infatti, nessuno dei tanti presenti ha avuto da dire o da proporre riguardo alla situazione politica e le prospettive della Provincia.

Abbiamo avuto l’impressione che si sia affrontato quella riunione con l’aria indifferente, quasi un doveroso fastidio. E invece non deve essere così. L’importanza della posta in gioco lo ha dimostrato, a suo tempo, lo scontro per la elezione del presidente, poi quello per la elezione del Consiglio provinciale, e ancora le polemiche sulla maggioranza che deve supportare il presidente Robaldo, e infine lo scontro di questi giorni per la nomina del vicepresidente e l’affidamento delle deleghe.

E pensare che la Provincia, oggi come oggi, conta poco sul piano funzionale e operativo. E’ una preoccupazione più che uno strumento di governo, è una speranza più che un obiettivo, è una posizione di prestigio per pochi più che un servizio corale alla collettività.

Fra gli addetti ai lavori, qualcuno penserà nella sua testa “beato chi ci crede”, ma chi si occupa veramente di politica sul territorio e per il territorio ne avverte l’esigenza di fronte all’attuale navigazione a vista nella nebbia dell’ente.

Allora? Allora i sindaci e i vari amministratori non dovrebbero farsi sfuggire le occasioni per dire che loro per la Provincia ci sono e cosa vogliono . Cosa si vuole diciamolo chiaramente ai nostri maggiori referenti politici, di maggioranza e di opposizione. Come si fa a non sottoporre con insistenza ai nostri rispettivi partiti di riferimento, al Parlamento intero e al Governo di porre nella loro agenda programmatica la risoluzione del nodo Provincia per la salvaguardia e lo sviluppo dei nostri territori?

Grazie per la pubblicazione, distintamente.

Paolo Chiarenza (ex consigliere provinciale), Guido Giordana (sindaco di Valdieri)