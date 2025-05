Racconigi: insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Racconigi, si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccr) per l’anno 2025-2026.

In base al regolamento in vigore, alle consultazioni scolastiche si vota il progetto e non il singolo candidato.

Ad affermarsi è stato quello presentato dalla classe 2ª D dell’Istituto Comprensivo “Bartolomeo Muzzone”, intitolato “Uniti per una Racconigi migliore”.

La vittoria del progetto ha attribuito alla classe la facoltà di esprimere il sindaco dei ragazzi, carica che sarà ricoperta da Alberto Marengo, mentre siederanno in Consiglio: Alessandro Tesio, Paolo Brugiafreddo, Miriam Cento, Giacomo Graglia, Giulia Grammaldo, Rebecca Laria, Giorgia Milani, Alice Mondino, Doaa Ouassiri, Gaia Parrella, Marco Ricciardo e Gabriele Sorrentino.

“Si tratta di un’esperienza molto utile e formativa per i ragazzi e le ragazze, - commenta la consigliera comunale Elisa Reviglio - un’occasione per sperimentare la cittadinanza attiva e vivere con passione il senso di responsabilità. Auguriamo loro buon lavoro e buona fortuna per questo intenso anno di lavoro che li aspetta”.

Il mandato del Consiglio coincide con l’anno solare successivo alle elezioni; l’attività è svolta a titolo completamente gratuito e senza alcun gettone di presenza o rimborso spese.

Nel corso della seduta d’esordio sono stati convalidati gli eletti, presentate le linee programmatiche del sindaco dei ragazzi e avviata la pianificazione delle iniziative che verranno sviluppate durante l’anno scolastico.