Borgo San Dalmazzo, quale futuro per il mercato settimanale? La minoranza chiede un Consiglio comunale speciale

I Consiglieri comunali dei gruppi di minoranza hanno richiesto la convocazione del Consiglio comunale per trattare del futuro del mercato settimanale di Borgo San Dalmazzo.

Era il mese di febbraio quando l’assessore al commercio Armando Fabio ha annunciato ai giornali che il ritorno del mercato cittadino in centro storico era ormai prossimo. A distanza di tre mesi nulla è ancora cambiato e neppure si conoscono i termini ed i modi di una nuova disposizione del mercato. Ricordiamo come la disposizione del mercato è di specifica competenza del Consiglio comunale.

Spiega il consigliere comunale Marco Bassino del gruppo La Torre: “Abbiamo ritenuto fondamentale riportare in consiglio la tematica del mercato del giovedì, per capire precisamente in che direzione si stia andando e quali siano stati i passaggi compiuti tra l’Amministrazione e i rappresentanti di categoria di negozianti e commercianti ambulanti. In un contesto economico tutt’altro che roseo per il centro storico, è necessario capire su quali basi sia stata redatta la nuova ipotesi di dislocazione dei banchi mercatali. Agli annunci chiediamo che seguano i fatti”. Con lui, anche Luisa Agricola, Luca Basteris, Luisa Giorda e Pierpaolo Varrone.

Ricordiamo che quello di Borgo San Dalmazzo è uno dei mercati provinciali più apprezzati dagli operatori e che l’attuale disposizione è di gradimento per la popolazione.

“Tra i problemi da risolvere - prosegue il consigliere Bassino - vi è la necessità di fare chiarezza sulle modalità di stipula della graduatoria di assegnazione dei posteggi per i banchi, oltre alle tempistiche per la messa in funzione della nuova area mercatale”.