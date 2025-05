Fondi per sistemazione strade, Pulitanò (FdI): “Con il Mit no allo scontro, sì al dialogo”

In questi giorni sta tenendo banco la questione della riduzione delle risorse ministeriali per gli interventi stradali, questione che coinvolge anche la Provincia di Cuneo.

In merito interviene il consigliere provinciale capogruppo di Fratelli d'Italia, Rocco Pulitanò, che detiene inoltre le deleghe alla Viabilità del Reparto Cuneo (circolo 1).

"Ritengo che andare allo scontro totale con il Governo nazionale sul tema delle risorse per gli interventi stradali sia poco costruttivo – evidenzia Pulitanò –. Siamo ovviamente consapevoli che la rete viaria della Provincia di Cuneo consta di molte strade di rilevanza, in quanto servono piccole realtà comunali che non hanno altri collegamenti ferroviari o autostradali, in particolare le aree alpine e collinari: manteniamo pertanto la contrarietà ai tagli ai fondi per la manutenzione stradale alle Province, ma allo stesso tempo riteniamo fondamentale aprire un proficuo tavolo di concertazione con il Ministero delle Infrastrutture, che comprenda anche i rappresentanti di Regioni ed Enti locali".

Quale la possibile soluzione?

"C'è ancora tempo per intervenire – prosegue Pulitanò –: le Province devono poter avere la possibilità di attingere a risorse utili per effettuare gli interventi sulla sicurezza e manutenzione delle strade. Sarebbe utile, se non fondamentale, quindi, confermare le risorse già assegnate per il biennio 2025-2026, in quanto comprendono interventi già programmati e immediatamente cantierabili, comprensivi tra l'altro di fondi PNRR".

L'auspicio del consigliere provinciale Rocco Pulitanò si è tradotto in un ordine del giorno che il capogruppo di Fratelli d'Italia ha presentato assieme ai consiglieri di Forza Italia Simone Manzone, Massimo Antoniotti e Roberto Baldi: "Proponiamo – conclude Pulitanò – di attivarsi, con il supporto della Regione e delle altre Province piemontesi, per aprire il tavolo di concertazione con il MIT e la Commissione parlamentare di competenza in materia di Trasporti e Bilancio, per arrivare a una revisione della previsione della riduzione dei finanziamenti. Il nostro territorio ha bisogno di strade sicure e funzionali, è fondamentale garantire la continuità di intervento per opere che sono già state appaltate ed avviate".