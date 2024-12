Sci alpino: niente da fare a Sankt Moritz, nebbia e vento cancellano il superG odierno

Niente da fare per il superG in programma oggi a Sankt Moritz.

La gara, valida per la Coppa del mondo di sci alpino femminile 24/25, è stata ufficialmente cancellata per via delle condizioni meteo (nebbia e vento).

Partenza originariamente fissata per le 11, poi una serie di rinvii fino alla decisione degli organizzatori di non fare disputare la prova, venendo meno le condizioni di sicurezza per le atlete.

Si tratta della terza gara stagionale saltata dopo i due giganti di Mont-Tremblant.

Nel superG di ieri Marta Bassino era arrivata undicesima.