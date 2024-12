Bam Mondovì-Casalmaggiore 3-0; Il libero della formazione ospite Giorgia Faraone: "Abbiamo sofferto la loro aggressività" (VIDEO)

Seconda vittoria stagionale per la Bam Mondovì, che questa domenica ha superato al PalaManera il Volleyball Casalmaggiore con un secco 3-0. Successo che ha consentito alle pumine di coach Basso di conquistare un'autentica boccata d'ossigeno e di riaprire di fatto la corsa alla salvezza.

Prestazione grintosa e determinata per il Puma, con le centrali ben inspirate da una Dana Schmit sempre più "maratoneta" in campo. La formazione lombarda ha finito per pagare la fragilità in fase di ricezione e un attacco a corrente alternata. Al Casalmaggiore non sono bastati i 20 punti conquistati da Ivonee Montano per lasciare Mondovì con un risultato positivo. Al termine dell'incontro abbiamo raccolto le impressioni dell'esperto libero della formazione ospite Giorgia Faraone: