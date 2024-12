Volley A1F. Cuneo sfiora l'impresa, ma Scandicci vince per 1-3

Inizia il girone di ritorno per la Serie A1 Tigotà e per la Honda Olivero Cuneo c’è subito il big match contro la seconda in classifica, la Savino Del Bene Scandicci allenata da Gaspari. Due formazioni che in settimana hanno modificato i loro roster, con le Gatte che hanno salutato Bisegna per accogliere la centrale Anna Dodson e le toscane che hanno riabbracciato Ribechi e Mancini, arrivate da Il Bisonte Firenze.

Un match impegnativo, in cui per le Gatte era importante soprattutto l'atteggiamento in vista delle prossime giornate. E così è stato: le biancorosse di coach Lorenzo Pintus, scese in campo con Lazic al posto di Kapralova (confermata Martinez), hanno infiammato il palazzetto con una grande partenza, aggredendo le avversarie fin da subito in attacco e al servizio e portandosi rapidamente avanti, 11-4 e 14-5. Nonostante i tentativi di recupero di Scandicci, le Gatte mantengono il controllo e il set si chiude 25-16 con un ace di Polder.

Nel secondo set, Cuneo lotta con determinazione, ma Scandicci prende il comando trascinata da Antropova, che prende le misure e inizia ad andare a segno con continuità. Le biancorosse tentano la rimonta, con Bjelica e Cecconello in evidenza, e l'esordio di Anna Dodson, che entra al posto di Martinez per rinforzare il muro. Nonostante gli sforzi, le ospiti chiudono il set 25-19 con un finale deciso da pallonetto e da un ace di Antropova.

Inizio di terzo set simile al primo: gran partenza delle Gatte che, dopo una partenza equilibrata, si portano 11-6. Le biancorosse premono sull’acceleratore e allungano 11-4 con Bjelica e Cecconello in gran spolvero. Sul 17-9 inizia la grande rimonta delle toscane, che riescono a portarsi fino -3, sul 20-17. Le ospiti riagguantano Cuneo sul 22 pari e si combatte per tutto il finale, con il buon ingresso di Savon che salva Cuneo per due volte, ma è Scandicci a chiudere 25-27. Quarto set con le ospiti che partono forte fin da subito, determinate a chiudere la partita qui. E così è stato: le Gatte hanno provato a contenere il gioco avversario, ma le toscane hanno chiuso in scioltezza 15-25. Premiata MVP Ekaterina Antropova, che dopo aver preso le misure è stata determinante e che ha chiuso con 33 punti, di cui 22 in attacco (48%).

Rimane il rammarico per il vantaggio perso nel terzo set, ma l'impressione resta positiva: le Gatte di Lorenzo Pintus sono riuscite infatti ad aggiudicarsi un set e Scandicci è dovuta ricorrere al suo gioco migliore per riuscire nella rimonta. Una prestazione di cui le biancorosse dovranno fare tesoro in vista delle prossime giornate, quando questa grinta e questa determinazione saranno fondamentali.

Il prossimo appuntamento per le Gatte sarà il giorno di Santo Stefano, quando le cuneesi saranno in trasferta per affrontare la Reale Fenera Mutua Chieri ’76 nel primo dei tre derby made in Piemonte della Serie A. Fischio di inizio alle 17:00 al Palafenera di Chieri.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: Signorile in regia opposta a Bjelica, al centro Cecconello e Polder, in banda Martinez e Lazic, libero Panetoni.

Sestetto Scandicci: al palleggio Gennari in diagonale con Antropova, al centro Graziani e Da Silva, in banda Herbots e Bajema, libero Castillo.

PRIMO SET

Inizio in sordina per le ospiti: primi punti in parità, poi dal 3 pari Cuneo ingrana la marcia giusta. Bjelica mette pressione al servizio e si aggiudica due ace su Bajema, poi muro punto di Polder, 6-3. Due errori di Antropova e Gatte avanti 8-3, time out Scandicci. Ancora Polder, 9-3. Serve Bajema per sbloccare Scandicci, poi Bjelica riconsegna il servizio alle Gatte. Ancora Antropova out, 11-4 Cuneo, è la stessa Antropova a siglare il 5 punto. Le Gatte non mollano e con Lazic riconquistano subito palla, 12-5, poi imprecisione di Scandicci a muro 13-5 e Gaspari chiama il secondo time out. Invasione Scandicci a muro, 14-6, poi muro vincente su Cecconello e Lazic: 14-7. Di nuovo Bjelica da seconda linea, 15-7. Tocco di seconda di Gennari, 15-8 e primo tempo di Graziani, 16-10. Errore in attacco di Bjelica, 16-11 e Pintus chiama il primo time out. Si torna in campo ed è ancora Antropova ad andare a segno, due volte di fila: 16-13. Errore di Gennari al servizio, Gatte ora a +4. È ancora Kapralova a salvare le ospiti, 18-14, poi pallonetto d’astuzia di Martinez, 19-14. Ace di Bjelica, poi Kapralova torna a farsi sentire: 20-15. Giocata d’astuzia di Bjelica, 21-15. Errore di Bajema, Gatte a +7. Kapralova accorcia le distanze, ma sbaglia al servizio: 23-16. Errore Kapralova e set point Cuneo: ace di Polder e Cuneo chiude 25-16. Best scorer Bjelica con 7 punti, per Scandicci Antropova con 8.

SECONDO SET

Secondo set con Mingardi dentro per Bajema. Subito a segno Lazic, poi Scandicci si porta 2-1. Recupero delle Gatte e con un gran primo tempo di Cecconello si torna in parità: 3-3. Gran muro di Polder su Mingardi, 4-3. Mingardi e Da Silvia sbloccano Scandicci, 4-5, poi palla contesta su un tocco di seconda di Gennari. Errore al servizio di Scandicci, 5 pari. Mingardi dalla seconda linea va a segno, 6-5, poi punto di Polder in fast, 6 pari. Punto Herbots e le toscane mettono di nuovo il naso avanti con Antropova, 6-8, primo break per Scandicci da inizio partita. Muro su Lazic, 6-9. Grande alzata di Signorile a una mano che smarca completamente Polder: 7-9. Gatte a -2. Ancora Antropova, 7-10, poi errore Mingardi su palla slash, 8-10. Muro perentorio di Antropova su Lazic, 8-11 e Lorenzo Pintus prova a fermare il gioco. Errore in attacco di Lazic, 8-12. Mani out di Mingardi, 8-13 e Kapralova rileva Lazic. Primo tempo vincente di Cecconello, 9-13, e ancora Cecconello d’astuzia: 10-13, poi mani out vincente di Bjelica: 11-13, cuneesi a -2 e ora è Gaspari a fermare il gioco. Martinez sulle mani alte del muro, 12-13. Serve Antropova per riconsegnare il servizio alle ospiti, invasione aerea di Scandicci, 13-14. Primo tempo vincente di Carol e toscane di nuovo a +2, poi Bjelica sfrutta il muro avversario 14-15. Errore millimetrico di Bjelica al servizio, 14-16, seguito dalla pipe vincente di Mingardi: 14-17. Va a segno Polder sulla fast, 15-17, poi grande diagonale stretto di Herbots: 15-18, ma arriva Bjelica dalla seconda linea 16-18. Serve Antropova per togliere il servizio a Cuneo, poi invasione Cuneo: 16-20. Ancora un grande attacco di Bjelica, 17-20, e Turco rileva Signorile per il servizio, ma serve out e si chiude subito il cambio. 17-21, serve Graziani e Cecconello va a segno con il primo tempo, 18-21 ed entra Anna Dodson, esordendo così in campionato al posto di Martinez per alzare il muro. Muro di Cecconello su Mingardi in pipe, 19-21. Errore di Kapralova al servizio e rientra Martinez, 19-22. Grande ace di Antropova, 19-23, e time out Cuneo. Si torna in campo e Antropova va ancora a segno con un pallonetto; 19-24, poi ancora ace di Antropova, 19-25. Best scorer Antropova con 10 punti messi a segno, per Cuneo ancora Bjelica con 5.

TERZO SET

Si torna in campo e subito Antropova firma con grande muro su Martinez, poi Cecconello va a segno col primo tempo, 1-1. Errore di Cecconello al servizio, 2-1, poi muro di Cuneo: 2-2. Scambi combattuti, si procede in parità, poi attacco vincente di Bjelica e muro di Signorile: 5-3, primo break Cuneo. Ace di Martinez, 6-3 e Gaspari ferma il gioco. Grande attacco di Antropova, 6-4, poi Mingardi a segno sulla parallela, 6-5. Errore di Antropova al servizio, 7-5. Muro di Cecconello su Antropova da seconda linea, 8-5, poi ancora Bjelica: 9-5 ed entra Ognjenovic per Gennari. Muro vincente di Da Silva, 9-6, poi attacco vincente di Lazic e muro vincente Cuneo: 11-6. Imprecisione delle biancorosse, 11-7 con Da Silva a servire. Ancora muro vincente di Cecconello su Kapralova: 12-7. Errore di Mingardi in pipe e secondo time out Scandicci. Sbaglia Martinez cercando le mani alte del muro, 13-8. Ancora Bjelica a segno sul muro scomposto di Scandicci, 14-8. Herbots a segno, 14-9. Cecconello vincente contro il muro e out Mingardi in attacco, 16-9. Muro vincente di Cecconello su Mingardi 17-9. Scambio combattuto che si aggiudica Scandicci e ace di Graziani: 17-11. Lazic da seconda linea, 18-11. Gran primo tempo di Da Silva, 18-12. Invasione aerea di Scandicci, 19-12. Va a segno Antropova dalla seconda linea e gran muro di Da Silva su Bjelica: 19-14. Ancora Da Silva a muro su Cecconello, 19-15 e time out chiamato da Pintus. Errore di Bjelica da seconda linea, 19-16, Scandicci a -3 e ancora Da Silva muro vincente: 19-17 e Kapralova rileva Lazic. Subito Kapralova va a segno nel muro aperto, 20-17. Ancora Kapralova a segno, 21-17. Errore di Kapralova e si chiede il check sull’invasione a rete, ma il punto è confermato a Scandicci. Serve Da Silva, ma è ancora Kapralova ad andare a segno, 22-18. Mani out di Antropova da seconda linea, 22-19. Muro di Nwakalor entrata per Graziani, Scandicci a -2, 22-20, e coach Pintus prova a fermare il gioco. Doppio errore Bjelica messa sotto pressione in attacco, 22 pari, poi Antropova a segno 23-22. Entra Savon per rilevare Bjelica e va subito a segno nel muro scomposto di Scandicci: 23 pari. Herbots a segno da posto 2, 23-24, poi ancora vincente Savon: 24 pari e torna Bjelica per andare a servire. Invasione del muro cuneese, Scandicci al match point con Nwakalor al servizio. Bjelica da seconda linea, ancora parità. Errore Martinez al servizio, va a servire Antropova. Fast vincente di Da Silvia e 25-27. Per Scandicci Antropova e Da Silva chiudono con 6 punti, per Cuneo idem Bjelica.

QUARTO SET

Subito a segno Nwakalor, confermata nel quarto set. Due errori in attacco Cuneo, 0-3, poi punto Kapralova, che sbaglia però al servizio. 1-4, poi Mingardi passa in parallela, 1-5. Scandicci continua a macinare punti e sul 3-7 Pintus ferma il gioco. Le cuneesi provano a contenere il gioco delle toscane ma le ospiti continuano ad allungare, 5-12 e 7-14, quando Bakodimou rileva Martinez in prima linea. 8-16 ed entra Colombo per servire al posto di Cecconello. Muro vincente di Polder, 9-16. Grande attacco di Bakodimou in parallela, 10-17, poi Carol dal centro, 11-18. Errore al servizio di Scandicci e Kapralova a segno: 12-18. Errore Kapralova, 13-18 e time out Scandicci. Muro vincente su Bjelica e invasione di Kapralova in attacco: 13-20 ed entra Dodson su Polder. Ancora muro vincente di Scandicci su Kapralova, che viene sostuita da Lazic. Errore al servizio Scandicci, 14-21. Cuneo si aggiudica ancora qualche scambio, ma Scandicci è avanti e chiude 15-25.