Volley A2/F - Per il Puma è già Natale! La Bam Mondovì si aggiudica lo scontro diretto con il Casalmaggiore per 3-0

Babbo Natale passa prima dal PalaManera! La Bam Mondovì si regala un Natale sereno e di speranza grazie alla bella e convincente vittoria sul Volleyball Casalmaggiore per 3-0. Vittoria meritata per le ragazze di coach Claudio Basso, che hanno saputo interpretare alla perfezione un match comunque pieno di insidie.

Pumine brave in difesa e concrete in attacco. Ottime prestazioni per le due centrali Greta Catania e Livia Tresoldi, inspirate in modo egregio da una encomiabile Dana Schmit. Questa sera, però, i complimenti vanno a tutte le pumine, apparse determinate e sempre sul pezzo. Al Casalmaggiore non sono bastati i 20 punti di una brava, ma incostante Montano per uscire dal campo con un risultato positivo.

PRIMO SET: buona partenza delle pumine, subito avanti 3-0. Casalmaggiore imprecisa in attacco e la Bam ne approfitta per andare sul 6-1. Arriva la prima richiesta di time-out da parte di coach Cuello sul punteggio di 7-1. Ace di Lara Berger e vantaggio che aumenta a +8. Arriva la reazione del Volleyball, che conquista sei punti di fila per il 9-7. Time-out chiesto da Claudio Basso. Al rientro in campo arriva un nuovo punto per la formazione ospite. Ace per Greta Catania, 12-9. Dal punto della possibile parità si arriva sul 14-11. Nuovo time-out chiesto da coach Cuello sul 16-12. Si rientra in campo e Casalmaggiore conquista un break. Greta Catania impetuosa a muro, 20-17. Scatto del Puma, 23-19. Errore in attacco per Montano e per la Bam arrivano cinque set-ball sul 24-19. Al primo tentativo arriva il diagonale vincente di Giulia Viscioni, che chiude sul 25-19.

SECONDO SET: avvio avvincente e combattuto, 2-2. Ancora equilibrio sul 6-6. Ace per Dana Schmit. Ancora il muro monregalese protagonista, 11-7. Break conquistato da Casalmaggiore. Il punteggio torna in parità sul 12-12. Time-out chiesto da coach Cuello sul 15-13. La scena si ripete poco dopo sul 18-15. Il Volleyball non molla e conquista un nuovo break, 19-18. Due muri consecutivi su Viscioni e sul 23-22 coach Basso chiama il time-out. Errore di Montano e due set-ball per il Puma sul 24-22. Al primo tentativo Giulia Viscioni, come nel set precedente chiude subito il parziale sul 25-22.

TERZO SET: squadre appaiate sul 2-2. Pumine imprecise e Casalmaggiore ne approfitta per andare sul 2-5. Time-out chiesto da coach Basso. Il videocheck restituisce un ace ad Arianna Lancini, 4-5. Qualche errore di troppo per Lara Berger e Casalmaggiore allunga a +3. Lombarde ancora a segno, 9-13. Ace di Lara Berger. Cuello chiama il time-out sull'11-13. Si continua a combattere e la Bam ritrova il vantaggio sul 16-15. Time-out chiesto da coach Cuello. Ancora parità sul 19-19. Si arriva sul 23-23. Il videocheck conferma il match-point per la Bam Mondovì. Al primo tentativo arriva il punto vincente che chiude set e match sul 25-23. E' vittoria!