Inaugurate a Garessio la mostra dei presepi e “Quando la cultura diventa scultura”, con opere create con il bookfolding

Arte e cultura. Questi gli ingredienti delle due mostra che, negli scorsi giorni, sono state ufficialmente aperte a Garessio.

In via Vittorio Emanuele II l'esposizione dei presepi, che saranno visibili, nei locali dell'ex canonica al civico 24, fino a lunedì 6 gennaio negli orari di apertura degli esercizi commerciali. Per l'esposizione si ringraziano: Matteo Ferreri, Mauro Odasso e Gabriella Castagnino.

In paese è inoltre possibile ammirare le creazioni di Stefania Tomatis protagoniste della mostra “Quando la cultura diventa scultura”, a cura dell'Associazione Ardena, ospitata presso l'ufficio turistico.

"Ho cominciato a creare bookfolding quasi per caso- spiega l'artista -, mi è piaciuta l'idea di dare ai libri vecchi, che nessuno vuole più o che sono destinati al macero, una nuova vita e vederli diventare delle vere e proprie opere d’arte. Ci sono diverse tecniche per creare queste sculture. Si comincia con il mark&fold ( egna e piega), per procedere quando si è imparata la prima tecnica, con il cut& fold ( taglia e piega). Queste sono le due principali, a cui si aggiunge il combi che sono le prime due tecniche eseguite sullo stesso libro.Poi c'è il two tone che viene colorato, o lo shadow, dove per eseguire il disegno si alternano le pagine... Insomma c'è un'ampia scelta di tecniche,che accontenta tutti. Le cosa certa è che quando si comincia non si riesce più a smettere! Un ringraziamento particolare all'Associazione Culturale "Ardena" e all'amministrazione comunale di Garessio".