A Savigliano si cercano collaboratori per la “Just The Woman I Am... on the road” 2025?

Il Comune di Savigliano lancia un appello per chi voglia collaborare alla “Just The Woman I Am... on the road” 2025.

A seguito della proposta ricevuta dal Centro Universitario Sportivo di Torino, domenica 9 marzo tornerà la camminata di circa 5 km, per le vie del centro, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Il Comune ha lanciato una manifestazione d'interesse per le società sportive dilettantistiche e le associazioni di volontariato (nei settori cultura, solidarietà, sport ecc…) che volessero collaborare all'organizzazione dell'evento. «Con lo scopo – spiegano dal Municipio – di incentivare la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della cittadinanza sui valori della manifestazione, oltre alla promozione delle eccellenze storico-culturali e paesaggistiche della realtà locale».

Gli interessati devono compilare la scheda di manifestazione d'interesse – disponibile sul sito internet del Comune di Savigliano, nella sezione dedicata all’Albo Pretorio – ed inviarla entro le 12 del 31 dicembre 2024 a comune.savigliano@legalmail.it.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: turismo@comune.savigliano.cn.it.