A Marmora la tradizionale magia del presepe vivente

Nella notte più magica dell’anno, questa sera, martedì 24 dicembre, il borgo di Marmora, in Alta Valle Maira, si vestirà di tradizione. Grandi e piccini sono infatti invitati nella borgata Reinero per il suggestivo presepe vivente.



Con parcheggio a borgata Superiore, il ritrovo è previsto alle ore 21:30 a monte della borgata. Ai partecipanti si consiglia di munirsi di pila, nonché indossare calzature ed abbigliamento adeguati.



“Marmora è davvero perfetto - dicono alcuni partecipanti - un luogo magnifico, ricco di storia: scenario che incanta, questa sera ancor più.”



Il primo presepe vivente della storia fu opera di San Francesco d’Assisi, nel borgo di Greccio (Rieti) nel 1223. Da allora, i presepi viventi si sono diffusi in tutta Italia e continuano ad essere per le persone motivo per riuscirsi, vivere insieme l’attesa ed il dono del Natale.



A Marmora, il presepe vivente è organizzato dall’associazione “Chaliar ODV”, il Comune e la Proloco locali.