Studenti dell'Arimondi Eula a scuola di economia in occasione dell'assemblea di Natale

Quando si parla di storia così come di attualità, è sempre doveroso osservare entrambi i lati della medaglia: se da un lato si può trovare il “mocassino” dei ricchi e dei vincitori, dall’altra parte (quella che a volte ci si dimentica di considerare) ecco che appare invece il “sandalo rotto” dei bisognosi e dei meno fortunati.



L’Assemblea di Natale del Liceo Arimondi Eula di Savogliano quest’anno ha avuto come obiettivo principale proprio quello di mettere in luce ambedue le facce di questa medaglia, ponendo l’accento sull’economia declinata in “Macroeconomia” ed “Economia Circolare”.



La prima parte della mattinata, infatti, ha visto i ragazzi e le ragazze assistere ad una conferenza al Cinema Aurora, curata dal dottore commercialista Enrico Rivoira, riguardante il mondo della “Grande Economia”, della finanza e delle criptovalute.

Quasi “in continuità ed in contrapposizione” a questo intervento, invece, la seconda metà della giornata scolastica ha visto protagonisti gli alunni stessi, i quali si sono cimentati in un vero e proprio esercizio di economia solidale sulla base dei mercatini di Natale, che nell’epoca moderna prende il nome di Swap Party.

Si ringraziano i ragazzi della classe II Classico i quali, coordinati dal professor Maurizio Biancotti e dai loro rappresentanti di classe Diego Sanino e Gianmaria Saimandi, hanno curato i dettagli del mercatino solidale.

Un ringraziamento, infine, ai rappresentanti di istituto Matteo Borghino, Maria Donalisio, Francesca Giobergia, Lucia Riaudo e Luca Supertino per l’impegno profuso nell’organizzazione dell’incontro con il dottor Rivoira.