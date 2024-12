Auguri di Buon Natale dal Kodokan Cuneo

Il 2024 è stato un anno speciale per il Kodokan Cuneo, ricco di emozioni, sfide, traguardi e momenti indimenticabili che hanno coinvolto i nostri giovani atleti, le loro famiglie e tutto lo staff.

In questi dodici mesi, il Kodokan Cuneo ha partecipato a molti tornei, portando i colori della nostra società in diverse città e competizioni di judo. Ogni gara è stata un'occasione per mettersi alla prova, crescere e dimostrare non solo le capacità tecniche dei nostri atleti, ma anche i valori che il judo insegna: rispetto, disciplina e determinazione. Dai più piccoli ai ragazzi più esperti, tutti hanno dato il massimo, ottenendo risultati importanti e dimostrando un impegno che va oltre le medaglie.

Accanto alle competizioni, abbiamo voluto creare momenti che rafforzassero il legame tra i nostri ragazzi, dando vita a quattro attività extra durante il fine settimana. Questi eventi, che hanno spaziato tra allenamenti speciali, giochi e momenti di condivisione, sono stati fondamentali per costruire un gruppo affiatato e coeso. Il Kodokan Cuneo è molto più di una palestra: è una comunità in cui si cresce insieme, sostenendosi una vicenda dentro e fuori dal tatami.

Un momento speciale dell'anno è stata la partecipazione a Sport in Piazza, un evento che ha portato il judo ei suoi valori al centro della città di Cuneo. È stato emozionante vedere l'entusiasmo dei bambini e delle famiglie che si sono avvicinate alla nostra disciplina, scoprendo la bellezza e l'unicità del judo.

Tra i momenti più memorabili del 2024, spicca il pomeriggio di formazione con Alice Bellandi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. Incontrare una campionessa di questo calibro è stato un onore e un'ispirazione per tutti noi. Alice, con la sua semplicità e passione, ha condiviso la sua esperienza e ha spronato i nostri giovani atleti a credere nei propri sogni. “Anche io sono partita da una cintura bianca, proprio come voi,” ha detto durante il suo intervento. “Coltivate la vostra passione, metteteci impegno e determinazione. I sogni si possono realizzare, passo dopo passo.” Le sue parole hanno lasciato un segno profondo nei cuori di tutti i presenti.

I tecnici del Kodokan Cuneo, sempre al fianco dei ragazzi, hanno voluto sottolineare quanto sia stato importante l'impegno di tutti. “Questo è stato un anno intenso e pieno di soddisfazioni,” hanno dichiarato Paola Seimandi, Federico Aimar e Roberto Cecco “Ogni atleta ha portato un contributo unico al gruppo, e vederli crescere, non solo come judoka ma anche come persone, è per noi la più grande ricompensa.”

Il Presidente Cristiano Naglieri e il vice Paolo Bertaina si uniscono agli auguri natalizi "... non possiamo che ringraziare tutte le famiglie che ci hanno supportato e accompagnato in questo viaggio. Il loro sostegno è fondamentale per portare avanti la nostra missione: formare non solo atleti, ma persone migliori, attraverso i valori del judo. Mentre ci avviamo verso il 2025, ci auguriamo che il prossimo anno possa essere altrettanto ricco di emozioni e soddisfazioni. Il Kodokan Cuneo continuerà a lavorare con passione e dedizione, con l'obiettivo di offrire ai nostri ragazzi un ambiente sano, stimolante e inclusivo in cui crescere e imparare".

Da parte di tutti i tecnici, dello staff dirigenziale e di tutta la famiglia del Kodokan Cuneo, auguriamo a voi e alle vostre famiglie un Natale sereno e gioioso. Che il 2025 porti a tutti nuovi traguardi, sogni da realizzare e tanta felicità.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo dal Kodokan Cuneo!