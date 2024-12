Volley Femminile: Santo Stefano con Cuneo e Mondovì impegnate in trasferta

Come ormai da tradizione, il giorno di Santo Stefano vede in campo le squadre della serie A1 e A2 femminile. Nella massima serie è tempo di derby. La Honda Olivero Cuneo, infatti, sarà impegnata sul taraflex della Reale Mutua Fenera Chieri '76, nella seconda giornata di ritorno della regular season.

Le ragazze di coach Pintus, sconfitte all'andata per 0-3, cercheranno di conquistare un risultato positivo su un campo considerato un autentico fortino per le padrone di casa. Sempre in A1 spicca l'altro derby piemontese, quello in programma alle ore 16 tra la Wash4green Pinerolo e la Igor Gorgonzola Novara, con un Pala Bus Company di Villafranca da giorni sold out.

In A2 trasferta delicata per la Bam Mondovì. Le ragazze di coach Claudio Basso, reduci dalla rinvigorente vittoria contro il Casalmaggiore, alle ore 17 affronteranno la Picco Lecco in un avvincente scontro diretto per la salvezza. Le pumine hanno un tabù da sfatare, quello dei punti conquistati in trasferta. La Bam Mondovì, infatti, lontano dal PalaManera non è ancora riuscita a raccogliere punti. Che sia la volta buona? Il responso, come al solito, lo lasciamo al campo.