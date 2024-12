A Cuneo domani 28 dicembre la festa dei Santi Innocenti martiri

Domani sabato 28 dicembre ricorre la giornata in memoria delle vittime dell'aborto e di condivisione del dolore dello loro mamme. In occasione della Festa dei Santi Innocenti Martiri la Comunità Papa Giovanni XXIII organizza momenti di ricordo della vita nascente in alcune città italiane, con la deposizione di mazzi di fiori. Sarà un'occasione preziosa per fare memoria dei piccoli martiri dei nostri giorni, riaffermando la sacralità della vita.



A Cuneo domani mattina alle 10 davanti all'ospedale S.Croce e Carle in via Michele Coppino si inizierà con un momento di raccoglimento e preghiera per le vittime dell'aborto e per le loro mamme e papà. Alle 16 sarà poi celebrata la santa messa mondiale trasmessa da Rimini.