MasterChef, l'albese Simone Grazioso rischia di sprofondare sul "friciulin" ma alla fine passa il turno

L'avventura a Masterchef Italia 14 continua per l'albese Simone Grazioso.

L'imprenditore 36enne di La Morra è riuscito, per la seconda volta consecutiva, a strappare per il rotto della cuffia il pass alla puntata successiva dello show cooking di Sky Uno condotto dagli chef Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

Dopo aver dominato nella prima parte della serata vincendo addirittura la prova dell'Invention Test e guadagnandosi la possibilità di diventare il capitano della sua Brigata nella prova in esterna, Grazioso si è inceppato fuori dagli studi.

Nell'Invention Test Simone aveva sbaragliato i concorrenti presentando un piatto contenente tutti prodotti del bosco, fra cui piante selvatiche, germogli, lamponi, miele, lardo, pernice, ginepro fresco. Il suo è stato considerato dai tre giudici quello che aveva i migliori profumi e sapori del bosco.

In esterna, però, le cose non sono andate altrettanto bene: dopo aver scelto il grembiule rosso e con un team formato in gran parte da maschi, Grazioso e compagni sono andati in affanno nel cucinare alcuni piatti tipici della laguna di Marano Lagunare, dove è stata girata la gara.

Ill verdetto è risultato implacabile: 22 a 3 in favore della squadra Blu, i cui componenti sono finiti direttamente in balconata evitando il Pressure Test finale. Rimandati invece al terribile "Pressure Test" i componenti della Brigata di Simone Grazioso.

Che l'albese ha iniziato in modo confuso: subito in difficoltà nell'abbinare alcuni piatti di polpette a regioni italiane e nazioni straniere, è andato in crisi proprio di fronte ad un piatto della sua terra non riconoscendo la bandiera del Piemonte al quale era abbinato il "Friciulin", tipico piatto regionale piemontese composto da carne trita di manzo e vitello con spinaci.

Finito tra i tre peggiori della prova, ha dovuto affrontare un ulteriore step, riuscendo a salvarsi proprio proprio grazie ad un piatto di polpette. Non cucinate in modo fantastico, ma quanto basta per superare la prova: quelle cotte al vapore non gli sono riuscite molto bene (poco "legate", ma con buon sapore), meglio quelle fritte. tanto è bastato per finire tra i due concorrenti che hanno passato il turno.

Prossima avventura a Masterchef di Simone Grazioso giovedì 2 gennaio alle 21.15 su Sky Uno.