Intervento in corso da parte dei Vigili del fuoco di Cuneo, presenti sul posto con una squadra e l'autobotte, per l'incendio di un casolare di via San Pietro, a Boves.

La struttura, probabilmente adibita a ricovero attrezzi, si trova in una zona boschiva poco fuori dal concentrico in direzione Fontanelle. Non ci sono persone coinvolte.