"Piacevolmente colpita dalla professionalità, competenza, empatia, umanità e disponibilità dell'ostetricia di Cuneo"

Gentile direttore,

Scrivo questa sentita e doverosa lettera di ringraziamento, rivolta al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Il 9 dicembre è nata nostra figlia Giulia e sono rimasta davvero piacevolmente colpita dalla professionalità, competenza, empatia, umanità e disponibilità di TUTTA l’equipe del reparto. L’accoglienza tempestiva al Pronto Soccorso da parte dell’ostetrica Arianna, la costante presenza dell’ostetrica Francesca in sala parto, le sue parole di conforto e le sue competenze mi hanno dato la forza necessaria per andare avanti, la prontezza della dottoressa Peano che ha agito al meglio per far stare bene sia me che la nostra bambina. E poi il reparto di Ostetricia, così accogliente, intimo, raccolto, mi sentivo a casa; preciso che tutto il personale del reparto si è dimostrato davvero disponibile e competente.

Ci tengo a ringraziare anche tutti coloro che mi hanno seguita durante la gravidanza, presso l’ambulatorio della gravidanza fisiologica, un servizio da 10 e lode, spesso non conosciuto, ma che andrebbe davvero apprezzato da parte dei cittadini.

In un periodo storico in cui la gente non fa altro che lamentarsi del sistema sanitario pubblico, io ci tengo invece a sottolineare che fortunatamente ci sono ancora diverse realtà, tra cui questa, in cui invece tutto funziona in modo EGREGIO, e che mi rende orgogliosa di essere italiana.

Con affetto e stima.

Carolina, Carlos, Matteo, Giulia