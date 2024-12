Grande successo per la “Merenda Natalizia” degli Amici di Valcasotto

Lo scorso 24 dicembre, il borgo di Valcasotto, nel Comune di Pamparato, ha vissuto una giornata ricca di magia e tradizione grazie alla “Merenda Natalizia”, organizzata dall’Associazione Amici di Valcasotto. L’evento, dedicato alla celebrazione della Vigilia di Natale, ha avuto inizio alle ore 15 con la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Ludovico Re, momento di raccoglimento che ha riunito i parrocchiani. Subito dopo, la festa si è spostata nella suggestiva cornice della Locanda del Mulino, dove grandi e piccini hanno potuto assaporare un ricco buffet di dolci e vivere un pomeriggio all’insegna del calore e della convivialità. «Siamo davvero felici per la grande partecipazione - ha commentato Alessandro Briatore, presidente dell’Associazione -. La Merenda Natalizia è un’occasione speciale per riscoprire lo spirito autentico del Natale, rafforzare il senso di comunità e vivere insieme momenti indimenticabili per il nostro splendido borgo». La chiesa parrocchiale ha fatto da sfondo anche a un altro elemento: il presepe artigianale, realizzato dai volontari con intrecci di rami di abete e statuette d’epoca, che incanterà i visitatori per tutto il periodo delle feste.

Domenica 29 dicembre, i parrocchiani si sono inoltre riuniti per una Messa di ringraziamento per l’anno appena concluso, mentre il 6 gennaio, alle ore 9, si svolgerà un’ulteriore celebrazione dedicata all’Epifania.