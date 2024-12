Incendio di un cassonnetto a Fossano, probabile atto vandalico

Alle 6,49 di questa mattina, domenica 29 dicembre, a Fossano in via San Michele è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Fossano per un incendio di piccola entità a un cassonetto della raccolta rifiuti.



Fortunatamente non sono stati causati danni o conseguenze, ma si è ipotizzato possa trattarsi di un atto vandalico. I vigili del fuoco sono stati raggiunti sul posto dai Carabinieri per individuare il o i responsabili.